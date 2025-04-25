Erzurum'da Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı açıldı

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF 25) açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen KUDAKAF 25, 9 üniversitenin paydaşlığında, kamu ve özel sektör ile meslek odalarının işbirliğinde gerçekleştiriliyor.

Genç yeteneklerle kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya geleceği fuar, 2 gün sürecek.

"KUDAKAF 25 Tanıtım Programı ve Plaket Takdim Töreni" ile başlayan fuarda, Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran ve halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, açılışta, geleceğe umutla bakan, bilgisiyle donanmış, vatanına ve milletine bağlı bireyler yetiştirme ülküsüyle çıktıkları bu yolda, bölgedeki üniversitelerle öğrencileri sadece akademik anlamda değil, hayatın her alanına hazırlamak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Atatürk Üniversitesinin koordinasyonunda, toplamda 9 üniversitenin güçlü paydaşlığıyla düzenlenen organizasyonun yaklaşık 60 bin kişinin katılımıyla gerçekleştiğini ifade eden Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizi kamu ve özel sektörün değerli temsilcileriyle bir araya getirerek, kariyer yolculuklarında onlara yeni kapılar aralamayı amaçlıyoruz. Bu buluşma, yalnızca bir iş ve staj fırsatı sunmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. Gençlerimizin kendilerini keşfetmelerine, hayallerine yön vermelerine ve ülkemizin kalkınma hedeflerinde aktif rol almalarına imkan tanıyor. Unutulmamalıdır ki Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli yapı taşları, bilgili, üretken ve idealist gençlerimizdir. İşte bu fuar, onların potansiyelini harekete geçirecek, yerli ve milli kalkınma hamlelerimizin temeline sağlam harçlar koyacaktır."

Hacımüftüoğlu, öğrencilere ilham verici karşılaşmalar, sektör temsilcilerine ise nitelikli insan kaynağı ile buluşma fırsatı sunan verimli bir fuar temennisinde bulundu.

Bu birlikteliğin, ülkenin geleceğine duyulan inancın en güçlü göstergesi olduğunu işaret eden Hacımüftüoğlu, "2025 yılında 'EİT Turizm Başkenti' ve 'Avrupa Kış Sporları Başkenti' olan bu kadim şehrimizde, bugünkü buluşmamızın heyecanı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın ve Bakanlarımızın yarınki teşrifleriyle daha da artacaktır. Yarın 15.30'da Cumhurbaşkanı Yardımcımızın gerçekleştireceği açılış seremonisine siz değerli konuklarımızı bir kez daha davet ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Hacımüftüoğlu ve protokol sponsorlara plaket verdi.

Fuara, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, çevre illerden rektörler ve vali yardımcıları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş ile öğrenci katıldı.

Törenin ardından protokol ve öğrenciler, merkezdeki salon ve stantları gezerek, sektör temsilcileriyle bir araya geldi.