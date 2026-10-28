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Erzurum'da Kültür Kurumu İlkokulu öğrencilerinin 29 Ekim programı tam not aldı

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Erzurum'da Kültür Kurumu İlkokulu öğrencilerinin 29 Ekim programı tam not aldı
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Erzurum Kültür Kurumu İlkokulu öğrencilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırladığı kutlama programı izleyenlerden tam not aldı. Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yıl dönümü etkinliğinde minik öğrencilerin gösterileri beğeni topladı, duygulu anlar yaşandı.

Erzurum Kültür Kurumu İlkokulu öğrencilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırladıkları kutlama programı, izleyenlerden tam not aldı. Minik öğrencilerin sergiledikleri birbirinden güzel gösteriler, Cumhuriyet coşkusunu bir kez daha yaşattı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Kültür Kurumu İlkokulu'nda düzenlenen etkinlik, renkli ve bir o kadar da anlamlı görüntülere sahne oldu. Öğretmenlerin büyük bir titizlik ve özveriyle hazırladıkları programda sahne alan öğrenciler, ortaya koydukları başarılı performanslarla izleyicilerin beğenisini kazandı. Minik yüreklerin Cumhuriyet sevgisiyle sergiledikleri gösteriler, zaman zaman duygulu anların yaşanmasına da vesile oldu.

Okul Müdürü Köksal Budak ve Müdür Yardımcısı Osman Arı'nın da katıldığı kutlama programında, öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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