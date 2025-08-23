Erzurum'da Karaz Kültürü Uluslararası Sempozyumu Düzenlendi

Erzurum'da Kültür Yolu Festivali kapsamında, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla hazırlanan "102 Sergi Projesi" çerçevesinde "Karaz Kültürü Uluslararası Sempozyumu" düzenlendi.

Erzurum Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Erzurum'un Karaz Kültürü ve Ötesi: Büyük ve Karmaşık Kültürel Bir Olgunun Anatomisi" konulu sempozyumda, Karaz kültürüne dair önemli bilgiler paylaşılıyor.

Dün başlayan ve bugün sona erecek 10 oturumluk sempozyum, bölgede kültürle ilgili ilk kazıları başlatan arkeolog Hamit Zübeyr Koşay anısına gerçekleştiriliyor.

Arkeolog Doç. Dr. Gülşah Altunkaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sempozyumda konuyla ilgili yerli ve yabancı 42 bildirinin sunulduğunu söyledi.

Sempozyumun internet üzerinden ve arkeoloji haber kanalında canlı yayınlandığını belirten Altunkaynak, "Hamit Zübeyr Koşay hocamızın 83 yıl önce şimdiki Kahramanlar, eski adıyla Karaz köyünde başlattığı kazı sonucunda kültür açığa çıkıyor ve adına köyün eski adını veriyor." dedi.

Altunkaynak, Karaz Kültürü'nün Kura ve Aras nehirlerinin suladığı topraklarda filizlendiğini, Kafkaslar'dan İran'a, Doğu Anadolu'dan Filistin'e kadar uzandığını ve bin yılı aşkın süredir varlığını hissettirdiğini anlattı.

Kültürün uzun yıllardır araştırıldığına dikkati çeken Altunkaynak, şöyle konuştu:

"Sempozyumda kültürü bütün yönleriyle ele alıyoruz. Yerleşim stratejilerinden, seramik ürünlerinden, yapılan kazılardan sonuçlara kadar her yönüyle konuşuyoruz. Antropolojik sonuçlar, DNA sonuçları yaptık, bu ilk kez yapılıyor. İlk kez bu kadar Karaz mezarı bulmuştuk Alaybeyi'nde onun antropolojik sonuçları ve hayvan kemikleri yayınlanıyor. Yani bütün yönleriyle ve sonuçlarıyla 2 gündür konuşmalar sürüyor. Bugün akşam hepsini birleştirip neler öğrendiğimizi değerlendireceğiz ve bilim dünyasına bunu sunacağız. Bunları duyurmak ve derli toplu olarak bir arada bilim insanlarıyla tanıtmayı amaçladık."

Sempozyumun düzenleme komitesinde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç, Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı, Erzurum Müzesi'nde görevli arkeolog Doç. Dr. Gülşah Altunkaynak ve Dr. Gülşah Öztürk yer alıyor.

Sempozyuma yaklaşık 50 akademisyen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.