Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nde bedensel ve zihinsel engellilere çeşitli kurslar düzenlenerek sosyalleşmeleri ve iş sahibi olmaları sağlanıyor. Merkezde toplamda 320 engelli hizmet alırken, 72 engelli kursiyer kamu ve özel sektörde istihdam edildi.

Erzurum'da Engelliler Sosyalleşiyor ve İş Sahibi Oluyor

Erzurum'da bedensel ve zihinsel engelliler, Büyükşehir Belediyesinin Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'ndeki çeşitli kurslarla sosyalleşip iş ve meslek sahibi oluyor.

Büyükşehir Belediyesince yaklaşık 4 yıl önce 1500 metrekare kapalı alanda hizmete başlayan merkezi kullanan engelliler, Kur'an-ı Kerim, işaret dili, okuma yazma, fotoğrafçılık, bilgisayar, resim, ahşap yakma, örgü, filografi, takı tasarım, masa tenisi, satranç, bağlama ve müzik gibi kurslardan ücretsiz faydalanıyor.

Bugüne kadar toplamda 320 engellinin hizmet alıp terapi gördüğü ve sosyalleştiği merkezde, 72 engelli kursiyerin kamu ile özel sektörde istihdam edilmesi sağlandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kentte engellilere yönelik çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

"Yakında 'engelsiz kafe'miz hizmete girecek"

Sosyal belediye olarak sosyal hizmetler sunduklarını ifade eden Sekmen, "Nüfusumuzun önemli kısmı engelli vatandaşlarımızdan oluşuyor. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılmaları konusunda, onlara önemli eğitimler, hizmetler verme gayretindeyiz. Engelli vatandaşlarımızla ilgili yol ve park düzenlemeleri ile sosyal hayata katılmaları konusunda oluşturmuş olduğumuz engelsiz kafe hizmetimiz var. Yakın tarihte inşallah hizmete girecek." dedi.

Sekmen, merkezde okuma yazma, bilgisayar, fotoğrafçılık, bilgisayar ve spor gibi 13 farklı branşta kurs ve eğitimler düzenlediklerini belirterek, yaptıkları çalışmalarla engelli bireylerin sosyal hayata katılmalarını sağladıklarını dile getirdi.

Engelli vatandaşları mutlu etmeye, onları hayatın her alanından hatırlayıp sorunlarını çözmeye çalıştıklarını anlatan Sekmen, "Yakında çok daha büyük engelli projemiz var. Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'ni kuracağız. Burada üretimler yapacakları ve sosyal hayata katılmaları için kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerinde durabilmelerine imkan sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Sekmen, Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nde son 4 yılda 72 engelli kursiyerin kamuda ve özel sektörde istihdamlarının sağlandığını sözlerine ekledi.

"Sporla 15 kilo verdim"

Kursiyerlerden down sendromlu Fatma Kisha da Kur'an-ı Kerim ve işaret dili öğrendiği merkezin kendisine iyi geldiğini söyledi.

Engelli kursiyer Haktan Özkılıç da merkezde çok verimli kurslara katıldığını belirterek, "Burayı çok seviyorum, öğretmenlerimize teşekkür ederim. Sporla 15 kilo verdim. Burada müzik ve resim kurslarına katılmayı seviyorum. Burası beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Bedensel engelli Abdulmuttalip Altay ise yaklaşık 2 yıldır geldiği merkezde özgüven kazandığından bahsederek, bu sayede üniversite okumaya başladığını ve hayata bağlandığını aktardı.

Anne Şenay Özkılıç da Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, merkez müdürü Mahmut Temel ile öğretmenlere teşekkür ederek, "Merkezden çok memnunuz. Çocuklarımız burada özgür oluyorlar, aileleri olarak bizden daha çok ilgi ve alakadarlar. Burada çocuklarımız daha güzel sosyalleşiyorlar. Buraya gelmeden önce çocuğum dışarı çıkmazdı. Şimdi çocuğuma burası çok yararlı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan merkezdeki bireyler, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin sahne aldığı merkezde, gönüllerince eğlendi.