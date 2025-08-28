Erzurum'da Dil ve Edebiyat Konağı Açıldı

Erzurum'da Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği bünyesindeki Dil ve Edebiyat Konağı'nın açılışı yapıldı.

Gençlerin yazarlarla buluşacağı konakta dil, edebiyat, kültür ve medeniyet konuları gibi birçok alanda eğitim, kurs, sohbet ile etkinlikler düzenlenecek.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Ekrem Erdem, kamu yararına yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu alanda çok yoğun şekilde çalışılması gerektiğini vurgulayan Erdem, şöyle konuştu:

"Her şeyden önce dil, kimliktir. Bir kişinin kişiliği önce dille inşa edilir. Eğer sağlam bir dil eğitimi yoksa kişilikte sorun vardır. Şu anda yaşadığımız toplumsal sıkıntıların temelinde yatan şeylerden bir tanesi, Türkçe dil eğitiminin yeterli olmayışıdır. Dil olmadan din olmaz. Önce dil, sonra din. Dini sen neyle anlatacaksın? Dille anlatacaksın. Dil savunması, vatan savunmasıdır. Başarının ilk şartı dildir. Dili iyi kullanamayanlar, başarılı olamaz. Dilini iyi kullanamayan evde kavga eder. Kendini ifade edemeyen insan, şiddete başvurur. Şiddet de bir ifade şeklidir. Dile hakim olan, şiddete başvurmaz. Onun için dil çok önemlidir."

"Dil olmadan kimlik olmaz"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de bir milletin hafızasının, kendi dili olduğunu anlattı.

Bir milletin ufkunun ise edebiyat olduğuna dikkati çeken Sekmen, "Dil olmadan kimlik olmaz. Edebiyat olmadan medeniyet olmaz. Bugün açılışını yaptığımız konak, yalnızca bir yapı değildir. Burası şairlerimizin, yazarlarımızın düşünürlerimizin ve gençlerimizin bir araya geleceği, fikirlerin, şiirlerin ve eserlerin filizleneceği bir kültür ve ilim yuvasıdır." diye konuştu.

Açılışa Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Murat Ertaş ve davetliler katıldı.