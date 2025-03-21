Erzurum'da Çocuklara Tekne Orucu Etkinliği

Erzurum'da, çocuklara ramazan ayının önemini anlatmak ve oruç tutmaya alıştırmak amacıyla "tekne orucu" etkinliği yapıldı.

Palandöken ilçesinde bulunan Alparslan İlkokulu idarecileri ve öğretmenlerinin planladıkları etkinlikte çocuklar, ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak için "tekne orucu" tuttu.

Ders çıkışı Müceldili Konağı'nda buluşan 105 öğrenci, okudukları ezanın ardından dua edip "oruçlarını" açtı.

Etkinlikte oyunlar oynayan öğrencilere Hacivat-Karagöz gösterisi sunuldu, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Okul Müdürü Selçuk İlhan, okul olarak kadim Anadolu medeniyetinde çok önemli yeri olan "tekne orucu" geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu etkinlikle amacımız, çocuklarımıza iftar, sahur gibi kavramları doğru şekilde öğreterek ramazan bilincini oluşturmak. Çocuklarımız gece sahura kalktı, şimdi ezanla oruç açtılar." dedi.