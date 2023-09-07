Erzurum'da Ahi Toman Baba Türbesi'nin Restorasyonu Başlıyor

Erzurum ve Anadolu'da köklü ahilik geleneğinin önemli bir ismi olan Ahi Toman Baba Türbesi'nin çevresindeki yıkım işlemleri tamamlandı. Şimdi sıra türbenin restorasyonuna geldi.

Erzurum ve Anadolu'da köklü ahilik geleneğinin önemli bir ismi olarak bilinen Ahi Toman Baba Türbesi'nin çevresindeki yıkım işlemlerinde sona doğru gelindi. Sıra türbenin restorasyonuna geldi.

Erzurum'un eski semtlerinden birisi olan Tebrizkapı'da bulunan Narmanlı Camii'nin arka tarafında evlerinde arasında adeta yalnızlığa terk edilen Ahi Toman Baba Türbesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da devreye girmesiyle etrafındaki ev ve dükkanların kamulaştırılması için düğmeye basılmıştı. Birçok kaynakta, Erzurum'da ahilik teşkilatının 1300'lü yıllarda, Ahi Toman Baba tarafından kurulduğu yazıyor.

Yaşadığı dönemin en büyük seyyahlarından birisi olan İbni Batuta 1331'de Erzurum'a uğradığı zaman Ahi Toman Baba'nın tekkesinde konakladı. Bir çok defa dile getirilen türbenin içler acısı hali, bürokratik engeller, ödeneksizlik, değişik sebep, mazeret ve ihmallerden dolayı iyice içinden çıkılmaz hale gelmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kültür Müdürlüğü ve Yakutiye Belediyesi'nin ortak girişimleriyle gün yüzüne çıkmaya başlayan Ahi Toman Baba Türbesi'nin etrafındaki tüm yapılar yıkıldı. Şimdi türbenin restoresi ve çevresinin düzenlemesinin yapılması bekleniyor.

Ahi Baba Türbesi, Tebriz Kapı semtindeki Narmanlı Camii'nin arkasında bulunuyor. Evler arasında kalan türbe dışarıdan görünmez durumda idi. Türbeye bu evlerin içerisinden geçilerek ulaşılıyordu. Türbe iki metre kadar toprağın içine gömülmüş durumda. Bu özellik İlhanlı türbesi olduğunu gösteriyor. - ERZURUM