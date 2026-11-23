Erzurum'da şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan mahalle statüsündeki kırsal köy okulunda görev yapan ikiz öğretmenler, 2 bin 114 rakımda çocuklara umut oluyor.

Erzurumlu 25 yaşındaki ikiz kardeşler Fatmanur ve Zehranur Kahraman, lise eğitimlerinin sonuna kadar aynı okul ve aynı sırada eğitim gördü. Üniversite öğrenimleri sırasında farklı şehirlerde eğitim alan kardeşlerin yolları, mezuniyetlerinin ardından yeniden Erzurum'da kesişti.

Atatürk Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Fatmanur Kahraman, 2025 yılında kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Çat ilçesine bağlı Sarıkaşık Mahallesi'nde bulunan ilkokula atandı. Göreve başladıktan sonra okulda öğretmen ihtiyacı olduğunu öğrenen Fatmanur, durumu kardeşi Zehranur'a anlatarak onun da aynı okulda görev yapmasını sağladı.

Kafkas Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunu Zehranur Kahraman'ın da yarım dönem sonra ücretli öğretmen olarak göreve başlamasıyla ikiz kardeşler, 2 bin 114 rakımlı mahallede yeniden bir araya geldi.

Şehir merkezine uzaklığı ve kış aylarında etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçleştiği mahallede görev yapan ikiz öğretmenler, yakından ilgilendikleri 67 öğrenciyle umut oluyor.

Birbirlerine çok benzedikleri için öğrencilerin zaman zaman karıştırdığı ikiz öğretmenler, kırsal mahalledeki zor şartlara rağmen omuz omuza öğrencilerini geleceğe hazırlıyor

"Bayrağın dalgalandığı her yerde öğretmenlik yapıyoruz"

Fatmanur Kahraman, AA muhabirine, göreve başladığı gün okula gelirken yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldığını söyledi.

Yolda yaklaşık 2 saat mahsur kaldıklarını, ardından okula ulaştıklarını belirten Kahraman, "Sınıfıma ilk geldiğimde çocukların gözündeki o ışıltıyı görünce yolda yaşadıklarımı unuttum. Bu kadar uzak bir yerde olmak, imkanlarımızın kısıtlı olması çok zor ama bayrağın dalgalandığı her yerde çok şükür öğretmenlik yapıyoruz." dedi.

Kahraman, okulun şehir merkezine 2 saat uzaklıkta olduğunu ve kışın bu sürenin 3 saate kadar çıktığını anlattı.

Kardeşi gelmeden önce sık sık ailesinin yanına gittiğini anlatan Kahraman, şöyle konuştu:

"O geldiğinden beri sıklıkla çıkmıyorum 2 haftada bir evimize gidiyoruz. Görenler şaşırıyor, öğrencilerime kardeşim geldiğinde 'size sürprizim var, bana çok benzeyen biri gelecek' dedim. Kardeşim gelince onu önden sınıfa gönderdim ve kimse ayırt edemedi, ardından içeriye girdiğimde çocuklar, donup kaldı. Kardeşim ortaokulda ben de ilkokulda derslere giriyoruz. Nöbetçi olduğumuzda onun öğrencileri 'sınavlarımızı okudunuz mu?' diye soruyorlar. Yüzlerine uzun bakınca 'siz değilsiniz' diyorlar. Yarım dönem tek kaldım, hep kardeşimleydim her şeyi beraber yapardık, bu konuda ilk zamanlar zorlandım. Kardeşim geldi şimdi güzel oluyor."

"Sadece kardeş değil birbirimizin en yakın arkadaşıyız"

Zehranur Kahraman da öğrenci ve öğretmenlerin halen kardeşiyle kendisini karıştırdığından bahsetti.

İlk defa köyde yaşadıklarını dile getiren Kahraman, şunları kaydetti:

"İkizimle olmak çok çok farklı, gittiğinde bayağı zorlandım çünkü hep beraberdik, her şeyi birlikte yapıyoruz. Sadece kardeş değil birbirimizin en yakın arkadaşıyız, o olmasaydı buraya gelmezdim. Şartlar gerçekten zor, lojmanımız ve imkanımız var ama sonuçta ailemizden uzağız. Köy ortamına çok yabancılık çekmem gerekiyordu ama hiç zorlanmadım. Kardeşimle günlerimiz çok güzel geçiyor. Öğretmen olmak ve çocuklara dokunabilmek güzel bir duygu. Bazı çocuklar sevgiyi evde alıyor, bazıları da sevgiye aç geliyor. Bence öğretmenlik sadece bir şey öğretmek değil aynı zamanda çocuklara o sevgiyi de verebilmektir."

Kaynak: AA