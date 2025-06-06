Erzincan Valisi, Kıbrıs gazisinin eşinin 60 yıllık hayalini gerçekleştirdi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kıbrıs gazisinin eşinin 60 yıllık kokpitte oturma hayalini gerçekleştirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Aydoğdu, arife günü Kıbrıs gazisi Hilmi Kağan ve eşi Nurcan Kağan'a (63) ziyarette bulundu.

Aydoğdu, ziyaret sırasında Nurcan Kağan'ın yıllardır içinde sakladığı hayalini öğrendi.

Gençliğinde pilot olma arzusu bulunduğunu anlatan Nurcan Kağan, ailesinin müsaadesiyle bunu gerçekleştiremediğini fakat bu hayalinin kalbinde hep yaşamaya devam ettiğini Aydoğdu'ya söyledi.

Vali Aydoğdu'nun girişimleri ve Türk Hava Yollarının desteğiyle Nurcan Kağan'ın gökyüzü sevdası gerçeğe dönüştü.

Valiliğin sosyal medya hesabındaki açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir ömrün içten dileği kokpite taşındı, babadan kalan 'olmaz', yürekten bir 'oldu'ya dönüştü."