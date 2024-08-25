Erzincan Tanıtım Günleri Başladı

Erzincan Valiliğinin Koordinasyonu, Erzincan Belediyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlenen "8/24 Erzincan Tanıtım Günleri" etkinlikleri başladı.

Kentin tarihini, zengin kültürel dokusu ve mutfak lezzetlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen "8/24 Erzincan Tanıtım Günleri" kapsamında, ilçelerin tanıtım stantları, sergiler, gastronomi, konserler, sportif faaliyetler, kitap fuarı, söyleşi ve imza günleri, dağcılık festivali ile foto safari gibi pek çok etkinlik gerçekleştirilecek.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programın açılışında yaptığı konuşmada, etkinliklerin Erzincan için hayırlı olmasını diledi.

8 gün boyunca devam edecek etkinliklerin il ve ilçelere önemli katkılar sağlayacağını anlatan Aydoğdu, "Erzincan'ımızın kadim tarihini, zengin kültürel dokusunu ve benzersiz mutfak lezzetlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen 8/24 Erzincan Tanıtım Günleri süresince ilçe tanıtım stantları, sergiler, gastronomi etkinlikleri, konserler, sportif faaliyetler, kitap fuarı, söyleşi ve imza günleri, dağcılık festivali ile foto safari gibi pek çok etkinlik gerçekleştirilecek." dedi.

Aydoğdu, tanıtım günlerinin geleneksel hale getirileceğini belirterek, "Bütün gayemiz ve amacımız, bu şehirde yaşayan herkes sokağını, caddesini, her köşesini kendi evi gibi bilsin ve kendi şehrine sahip çıksın. Biz gerçekten Erzincan'da kocaman büyük bir aileyiz, bunun kıymetini bilelim. Beraber bu kadim şehrin güzelliklerini bütün Türkiye'ye göstermeye çalışalım." ifadelerini kullandı.

Programa Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehdi Ünal, kamu kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.