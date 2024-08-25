Üye Girişi
Haberler

Erzincan Tanıtım Günleri Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlenen '8/24 Erzincan Tanıtım Günleri' etkinlikleri başladı. Kentin tarihini, kültürel dokusunu ve mutfak lezzetlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde ilçe tanıtım stantları, sergiler, gastronomi etkinlikleri, konserler, sportif faaliyetler, kitap fuarı, söyleşi ve imza günleri gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Erzincan Valiliğinin Koordinasyonu, Erzincan Belediyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlenen "8/24 Erzincan Tanıtım Günleri" etkinlikleri başladı.

Kentin tarihini, zengin kültürel dokusu ve mutfak lezzetlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen "8/24 Erzincan Tanıtım Günleri" kapsamında, ilçelerin tanıtım stantları, sergiler, gastronomi, konserler, sportif faaliyetler, kitap fuarı, söyleşi ve imza günleri, dağcılık festivali ile foto safari gibi pek çok etkinlik gerçekleştirilecek.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programın açılışında yaptığı konuşmada, etkinliklerin Erzincan için hayırlı olmasını diledi.

8 gün boyunca devam edecek etkinliklerin il ve ilçelere önemli katkılar sağlayacağını anlatan Aydoğdu, "Erzincan'ımızın kadim tarihini, zengin kültürel dokusunu ve benzersiz mutfak lezzetlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen 8/24 Erzincan Tanıtım Günleri süresince ilçe tanıtım stantları, sergiler, gastronomi etkinlikleri, konserler, sportif faaliyetler, kitap fuarı, söyleşi ve imza günleri, dağcılık festivali ile foto safari gibi pek çok etkinlik gerçekleştirilecek." dedi.

Aydoğdu, tanıtım günlerinin geleneksel hale getirileceğini belirterek, "Bütün gayemiz ve amacımız, bu şehirde yaşayan herkes sokağını, caddesini, her köşesini kendi evi gibi bilsin ve kendi şehrine sahip çıksın. Biz gerçekten Erzincan'da kocaman büyük bir aileyiz, bunun kıymetini bilelim. Beraber bu kadim şehrin güzelliklerini bütün Türkiye'ye göstermeye çalışalım." ifadelerini kullandı.

Programa Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehdi Ünal, kamu kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Erzincan Belediyesi Erzincan Valiliği Binali Yıldırım erzincan Turizm Kültür Sanat Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Muslera Young Boys maçında yok mu, oynayacak mı, sakat mı? Davinson Sanchez Young Boys maçında yok mu, oynayacak mı, sakat mı? Kayserispor maçı yok mu? Bu hafta neden Kayserispor maçı yok? Trabzonspor - Bellona Kayserispor maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? Gaziantep FK maçı yok mu? Bu hafta neden Gaziantep FK maçı yok? Galatasaray - Gaziantep FK maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? Adanaspor Pendikspor CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Adanaspor Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Y.Malatyaspor Keçiörengücü CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Y.Malatyaspor Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor Hatayspor CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Antalyaspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Atletico Madrid Girona CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Atletico Madrid Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool Brentford CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Liverpool Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa Adana Demirspor CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Kasımpaşa Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Minik Narin nerede bulundu mu? Narin Güran bulundu mu (DİYARBAKIR)? Bandırmaspor Çorum FK CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Bandırmaspor Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Wolfsburg Bayern Münih CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? (SASHA BOEY - ASİST) Wolfsburg Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ARDA GÜLER CANLI İZLE! Real Madrid Valladolid maçı "Arda Güler ilk 11" CANLI- ŞİFRESİZ – HD izle! Masterchef kim elendi? 25 Ağustos Pazar Masterchef'te bu akşam kim elendi? MasterChef eleme adayları kim? 25 Ağustos Pazar bugün potada kim var? Diamond Tema ne dedi, Türk halkına hakaret mi etti? Diamond Tema tutuklandı mı? Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filmi ne zaman, ner Atla Gel Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Atla Gel Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi? Atla Gel Şaban filmi gerçek mi? Ay Lav Yu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ay Lav Yu filmi ne zaman, nerede çekildi? Ay Lav Yu filmi gerçek mi?
title