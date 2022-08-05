Erzincan haberleri: İliç Millet Bahçesi su kayağı ve tekne turu yapmak isteyenleri ağırlıyor

Erzincan'ın İliç ilçesinde baraja kıyısı bulunan İliç Millet Bahçesi, tekne turu, su kayağı, kano keyfi yapmak isteyenlerin uğrak yeri oluyor.

Kent merkezine 116 kilometre uzaklıktaki ilçede kaymakamlık ve belediyenin ortak yürüttüğü yaklaşık 85 milyon liralık projeyle İliç Barajı bölgesinde kurulan millet bahçesi, bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

Karasu Nehri üzerindeki barajın çevresinde, ilk etabı yapılan ve 3 etabı daha bulunan projede, 160 dönüm arazi üzerine kurulu millet bahçesine gelen misafirler, Kaymakamlığa ait tekneyle çıktıkları turda Aydınlık Kanyonu'nu ve bölgenin doğasını görme imkanı buluyor.

Turistik Doğu Ekspres Treni'nin de 3 saat mola verdiği ilçeye gelen misafirler, barajda su kayağı ve kano da yapıyor.

İliç Kaymakamı Cüneyt Demirkol, AA muhabirine, Millet Bahçesi Projesi'nin yapımına 2018'de başladıklarını, barajda su sporlarının yapıldığını ve bölgenin turistik bir yer haline geldiğini söyledi.

Projenin gelecek yıllarda 3 etaplı bir çalışmayla genişleyeceğini ifade eden Demirkol, şu değerlendirmede bulundu:

"Doğu Ekspresi burada 3 saat bekliyor. Trende masalsı yolculuk yapanlar, ziplineden tutun da kanoya kadar çeşitli su sporları ile vakit geçirecek. Millet bahçemiz, Türkiye'de tekne turunun olduğu ve baraj gölü ile bir araya gelen ilk ve tek örnek olarak ön plana çıkıyor.

Teknemiz kaymakamlığımız bünyesinde hem yerli hem de yabancı turistlere hizmet veriyor. Proje tamamlandığında baraj gölü üzerinde millet bahçesi ile bir araya gelen, tekne turların yapıldığı su sporların yapıldığı ilk ve tek özellikli millet bahçesi olacak."

Demirkol, Aydınlık Kanyon'u görmek için bölgeye gelen yerli turist sayısında önemli bir artış görüldüğünü belirtti.

"Teknelerimizle günlük en az 10 tur gerçekleştiriliyor"

İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz de projelerinin sadece doğal güzellikleri kapsamadığını, yöresel ürünlerin de gelen yerli ve yabancı turistlere tanıtımının yapıldığını anlattı.

Tekne turlarına yoğun ilginin atılan adımların ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini ifade eden Gürbüz, "Buraya gelen turist ve ziyaretçiler için teknelerimizle günlük en az 10 tur gerçekleştiriliyor. Şu an hedefimiz, ikinci bir tekne daha almak. İlçemizin nüfusunun yüzde 60'ı gençlerden oluşması dolayısıyla millet bahçesinin de o kadar önemi var. Gençliğin bulunduğu yerde sosyal faaliyetler de olur. Bu nedenle millet bahçesi bizim için önemlidir. İnşallah en kısa sürede projenin diğer etaplarını da tamamlayacağız." diye konuştu.

Gürbüz, ilçede turizme yönelik yatırımlarının süreceğini söyledi.

Tekne turuna katılan Hava Tazegül de arkadaşlarıyla çok eğlendiklerini belirterek, herkesi bölgedeki güzellikleri görmeye davet etti.