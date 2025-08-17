Erzincan'da 'Yaşayan Miras Festivali' Coşkuyla Tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 'Yaşayan Miras Festivali', çeşitli etkinliklerle sona erdi. Festivalde el sanatları sergisi, kukla gösterisi ve çorap boyama atölyesi gibi aktiviteler gerçekleştirildi.

Erzincan'da, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Valilik ve Belediyenin işbirliğiyle düzenlenen "Yaşayan Miras Festivali" çeşitli etkinliklerle sona erdi.

Festival, 17 ilden 60'ı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı yaklaşık 100 sanatçı ve sanatkarın katılımıyla Dörtyol ve Cumhuriyet meydanları ile Millet Bahçesi'nde yapıldı.

Etkinlikler kapsamında el sanatları sergisi açıldı, kukla gösterisi yapıldı, Canan Altaş'ın geleneksel motiflerle çorap boyama atölyesi açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Valilik ve Belediyenin işbirliğiyle düzenlenen "Yaşayan Miras Festivali", Kızılay Meydanı'nda düzenlenen Ekin Uzunlar konseri ile son buldu.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Kültür Sanat
