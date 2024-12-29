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Erzincan'da Öğretmenlerden SMA Hastası Bebek İçin Anlamlı Tiyatro Gösterisi

Erzincan'da Öğretmenlerden SMA Hastası Bebek İçin Anlamlı Tiyatro Gösterisi
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Erzincan'da öğretmenler, gelirlerini SMA Tip-1 hastası bebek Alparslan Zeyd Rüzgar'ın tedavisi için bağışlamak amacıyla 'Ben Bir Öğretmenim' adlı tiyatro gösterisi düzenledi. Gösteriden elde edilen 240 bin lira, bebeğin tedavisine katkı sağlamak için kullanılacak.

Erzincan'da, öğretmenler tarafından, gelirlerinin tamamı SMA Tip-1 hastası bebek için ayrılan tiyatro gösterisi yapıldı.

"Ben Bir Öğretmenim" adlı tiyatro oyunu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda, öğretmenler tarafından oluşturulan tiyatro topluluğu tarafından sahnelendi.

Tiyatro gösterisinden elde edilen yaklaşık 240 bin liralık gelir, SMA Tip-1 hastası bebek Alparslan Zeyd Rüzgar'ın tedavisi için bağışlandı.

Erzincan Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, öğretmenlerin oluşturduğu tiyatro topluluğunun büyük beğeni ile izlendiğini söyledi.

Oyundan elde edilen gelirin hasta bebeğin tedavisi için bağışlandığını belirten Kartal, "Erzincan'daki öğretmenlerden oluşan topluluğumuz 'Ben Bir Öğretmenim' adlı tiyatroyu sahnelediler. Bu oyunu aslında ücretsiz oynuyorlar ama Alparslan bebeğimiz için ücretli oynadılar ve çok yoğun ilgi gördü." dedi.

Kartal, biletlerin ilk günden bittiğini dile getirerek, başta tiyatroyu sahneleyen öğretmenler olmak üzere destek olan herkese teşekkür etti.

Oyunun yönetmeni ve aynı zamanda sınıf öğretmeni Cem Yılmaz da 8 yıldır öğretmen arkadaşları ile oyunlar çıkardıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Herhalde bugüne kadar oynadığımız en anlamlı oyun bu diye düşünüyorum. Çocuk için küçük bir gelir ama insanların sesini duyması için çok güzel bir etkinlik oldu. Bunun yanı sıra öğretmenlerimizden çok büyük bir destek geldi. Öyle büyük bir camiaymışız ki 2 saat gibi kısa sürede tüm biletleri sattık. Bu projeye başlarken hepimiz şunu düşündük eğer Alparslan'a umut olursak o çocuk bizim öğrencimiz olabilir. Belki bizim dokunduğumuz bu çocuk bizim öğrencimiz olacak. Bunun mutluluğu ve azmi ile biz bu işe girdik."

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Kültür Sanat
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