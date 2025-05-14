Erzincan'da Çocuklara Masal Treni Heyecanı

Erzincan'da çocuklar, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerinde sahnelenen "Masal Treni" adlı tiyatro oyununu izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında oyunun sergileneceği tren, Erzincan Tren Garı'na geldi.

Burada çocuklar ve aileleri, tiyatro oyunu izlemenin heyecanını yaşadı.

Ücretsiz sahnelenen oyun, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Bugün saat 19.00'da "Misafir" adlı tiyatro oyunu da izleyicilerin beğenisine sunulacak.