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Erzincan'da Çocuklara Masal Treni Heyecanı

Erzincan'da Çocuklara Masal Treni Heyecanı
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Erzincan'da 'Vagon Sahne Projesi' kapsamında raylar üzerinde sahnelenen 'Masal Treni' adlı tiyatro oyunu, çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle izlendi. Ücretsiz olarak sunulan oyunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TCDD işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Erzincan'da çocuklar, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerinde sahnelenen "Masal Treni" adlı tiyatro oyununu izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında oyunun sergileneceği tren, Erzincan Tren Garı'na geldi.

Burada çocuklar ve aileleri, tiyatro oyunu izlemenin heyecanını yaşadı.

Ücretsiz sahnelenen oyun, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Bugün saat 19.00'da "Misafir" adlı tiyatro oyunu da izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Kültür Sanat
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