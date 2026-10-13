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Erzincan'da ahşap torna ustası Mustafa Nergiz, 36 yıldır teknolojiye direniyor

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Erzincan'da ahşap torna ustası Mustafa Nergiz, 36 yıldır teknolojiye direniyor
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Erzincan'da 43 yaşındaki ahşap torna ustası Mustafa Nergiz, çıraklığa 7 yaşında başladığı dede mesleğini 36 yıldır sürdürüyor. Üç kuşaktır devam eden geleneği yaşatan Nergiz, yapay zeka destekli CNC makinelerde üretilen ürünlerin ruhu olmadığını belirtiyor.

Erzincan'da yaşayan ahşap torna ustası Mustafa Nergiz, dedesinden ve babasından devraldığı mesleğini 36 yıldır sürdürerek teknolojiye karşı direnmeye çalışıyor.

Henüz 7 yaşındayken dedesi ve babasının yanında çıraklığa başlayan 43 yaşındaki Nergiz, el emeğiyle ürettiği geleneksel ahşap ürünlerle üç kuşaktır devam eden aile mesleğini yaşatıyor.

Yıllarını ahşap işlemeciliğine veren Nergiz, atölyesinde merdane, hamur açma tahtası, bebek mama sandalyesi, geleneksel beşik ve masa gibi çeşitli ürünler üretiyor.

Ahşap ustası Mustafa Nergiz, AA muhabirine, bu mesleğin kendilerine dededen geldiği için üç kuşaktır bir gelenek olarak devam ettiğini, bayrağı devraldığını söyledi.

Son ahşap torna ustalarından biri??????? olduğunu belirten Nergiz, herkesin yapay zeka destekli CNC makinelerde çalışmanın peşinde olduğunu anlattı.

Nergiz, gün neyi gerektiriyorsa yeni neslin ona göre yetiştiğini dile getirerek, "Bizim haftalar süren işimiz CNC'de yarım gün ya da bir günde yapabiliyor. Bu makinelerde üretilen malzemenin hiçbir ruhu yok, insana sıcak duran hiçbir tarafı yok. Yapay malzemelerdir. Bizim uğraşımız, bizim emeğimiz her halükarda belli oluyor." dedi.

İster istemez teknolojiye yenik düşeceklerine işaret eden Nergiz, "Keşke geçim sıkıntısı olmasa, para kazanma sıkıntısı olmasa da bu işi para için değil, zevk için yapsak. Ahşapla çalışmak her zaman için çok zevkli, stres atan bir meslek. Gönül vermedi mi, heves etmedi mi bu iş yapılacak bir iş değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
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