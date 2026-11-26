Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) farklı bölümlerde eğitim gören öğrencilerin iki yıl önce kurduğu Örgü Kulübü'nün üyeleri, örgü örerek hem el becerilerini geliştiriyor hem de ders ve sınav stresinden uzaklaşıyor.

Sınav haftaları dışında sık sık kafelerde bir araya gelen öğrenciler, bugünlerde Kahramanmaraş'ta kırsal bir mahalledeki okulun öğrencilerine atkı ve bere örüyor.

Örgü Kulübü Başkanı Sudenur Minaz, AA muhabirine, örgü örmeyi seven 130'a yakın kız ve erkek öğrencinin kulüp çatısı altında bir araya geldiğini söyledi.

"Örgünü Al Gel" sloganıyla farklı mekanlarda buluştuklarını ve örgü ördüklerini anlatan Minaz, "Rahat rahat sohbet ederek vakit geçiriyoruz. Saatlerin nasıl geçtiğini bile anlamıyoruz. Burada bir sürü farklı bölümden insan bir araya geliyor ve yaptığımız tek ortak şey örgü örmek. Birbirimize örgüyle ilgili sorular soruyoruz, bilmeyenlere öğretiyoruz. Yeni başlayanların özellikle ilk adımlarına yardımcı olmak çok güzel oluyor. Burada çok güzel arkadaşlıklar kuruluyor." diye konuştu.

Minaz, örgü örerken sosyal çevre de edindiklerini, sınav haftaları haricinde her hafta bir araya gelmeye çalıştıklarını belirterek, günün sonunda ortaya rengarenk atkı ve berelerin çıktığını dile getirdi.

Her etkinliğe 30-40 öğrencinin katıldığını ifade eden Minaz, "Çoğunlukla tecrübeliler, çocukluğundan bu yana örgü örenler var. Bu yıl örgü bilmeyen çok fazla arkadaşımız geldi. Bu yılın ilk etkinliğinde zincir çekmekle başlayıp şu an atkı ve bere ören arkadaşlarımız var." dedi.

Örgü örmenin kendilerini rahatlattığını kaydeden Minaz, "Etkinlikleri 3 saatle sınırlıyoruz ama çoğu insan gitmek istemiyor. Yurt saatine kadar ya da kafelerin saati izin verdikçe örmeye devam ediyoruz. Çünkü stresten, sorumluluklardan uzaklaşıyorsunuz. Sadece bir araya gelerek örgü örüyoruz. Genelde kafelerde bir araya geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Minaz, başlattıkları proje kapsamında tanıdık bir öğretmen vesilesiyle Kahramanmaraş'ın kırsal mahallesindeki bir okulun öğrencileri için atkı ve bere ördüklerini, anlaştıkları yün dükkanlarının da kendilerine sponsor olduğunu söyledi.

"Örgü sakinleştiriyor, odağımı artırıyor"

İki yıldır kulüpte yer alan veterinerlik fakültesi öğrencisi Pars Zadboud ise küçükken teyzesinden örgü örmeyi öğrendiğini ama zamanla unuttuğunu belirtti.

Kulüpte yeniden örmeye başladığını anlatan Zadboud, "Veterinerlik stresli bir alan. Örgü sakinleştiriyor, odağımı artırıyor. Köy okulundaki çocuklara yapabildiğimiz kadar bere ve atkı öreceğiz. Bir atkı örmüştüm, bir tane daha örmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğr. Gör. Seyhan Ekinci Aydın da örgüye meraklı olduğunu, bunu bilen öğrencilerin de kendisini kulübe davet ettiğini dile getirdi.

Kafasını dağıtmak için örgü ördüğünü ifade eden Aydın, "Zihnimi netleştirmek, odaklanmak, bilişsel gelişimimi dinç tutmak adına faydalı olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz güzel etkinlikler yapıyorlar. Kahramanmaraş'taki çocuklarımıza küçük bir destek olalım istedik. Ben atkı örüyorum. Umarım kışı sıcacık geçirirler, bizim de onlara küçük bir desteğimiz olur." dedi.

Kaynak: AA