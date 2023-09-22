Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz'in başrolünde olduğu 'Her Şeye Rağmen' filminin basın toplantısı gerçekleşti

Başrolünü Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz'in paylaştığı "Her Şeye Rağmen" filminin basın toplantısı gerçekleşti.

Yapımcılığını Verway'in üstlendiği yönetmenliğini ise Erdal Murat Aktaş'ın yaptığı film, iş adamı İlhan Doğan'ın hayat hikayesini anlatıyor.

Toplantıya katılan oyuncu Erkan Petekkaya, İlhan Doğan'ın hikayesinden çok etkilendiğini belirterek, "Çok dramatik bir yaşam, ben de benzer zorluklar yaşadım ama beni Doğan'ın hayatında en çok çeken şey, büyük bir başarı hikayesi olmasıydı." dedi.

Sinemada gerçek hayatta yaşanmış hikayelerin daha etkili olduğunun altını çizen Petekkaya, şunları kaydetti:

"Bir insanın böyle acılar yaşayıp, hem de bir başka ülkede sokaklarda yetişip, çok üst düzey bir iş adamı olması gerçekten zor bir şey. Fakat hikayenin sonunda umut olması beni çok etkiledi. Tüm dünyanın umuda ihtiyacı olduğu bir zamandayız. Ayrıca Cannes'da ve Dubai'de gala yaptık. Onlar da çok güzel geçti. Oralarda izleyiciyle etkileşimine de şahit olduk. Gerçekten çok iyi geri dönüşler aldık."

İlhan Doğan'ı Cannes Film Festivali'nde tanıdığını anlatan usta oyuncu, "Tabii hayatını okudum, dinledim fakat çekimlerden önce kendisiyle özellikle tanışmadık. Yaşayan bir insanı oynamak zor, ondan bir şeyler öğrenip etkilenmek istemedim. Ben kendi ruhumdan, deneyimimden neler katabilirim diye düşündüm." diye konuştu.

"Türk kimliğimle her zaman övünüyorum"

İş adamı İlhan Doğan ise Almanya'da bir Türk'ün yükselmesinin istenmediğine dikkati çekerek, "Gurbette mücadele verenler şunu hiç unutmasın; 'Türklüğümü unutursam, Türklüğümü saklarsam belki Almanlar beni daha çok sever ya da belki daha çok aralarına alır.' diye bir şey yok. Ben bunu yaşadım, maddi olarak bir şey almadım, milyonlar verdim ama yine de yetmedi. Pasaportum hala Türk pasaportu. Ben Türk kimliğimle her zaman övünüyorum." ifadelerini kullandı.

Filmde Almanya'nın gerçek yüzünü gösterdiklerini aktaran Doğan, şöyle devam etti:

"Önce Türk'sünüz, biraz başarılı olursanız, iyi Türk olursunuz. Daha da başarılı olursanız, başarılı Türk olursunuz ama oradan biraz daha yükselirseniz sizi hemen indirirler. Maalesef bunu üzülerek söylüyorum. Keşke böyle şeyleri konuşmak durumunda kalmasak. Bu sadece iş dünyasında değil her alanda böyle. Sporcu da siyasetçi de olsanız eğer adınız Ahmet, Mehmet ise gelebileceğiniz yerlerin sınırı vardır. Bunu gerçekten yaşayarak öğrendim. Maalesef hapse girdim, çıktım. Milyonlarca vergi ödedim. Binlerce Alman'a iş verdim, yine de kötülük gördüm."

Doğan, Berlin ve Rotterdam'da da gala yapmayı düşündüklerini dile getirerek, "Bu Almanya için gerçekten kolay bir hikaye değil, çünkü içinde hoşlarına gitmeyecek gerçekler var. Merak ediyorum, filmi görmezden mi gelecekler yoksa önemli medya organları ilgi gösterecek mi? Biz hepsini çağıracağız ama gelmezlerse de şaşırmam açıkçası." değerlendirmesinde bulundu.

İş adamı İlhan Doğan, önceki yıllarda yaşanan Neo Nazi cinayetlerinin aydınlatılamamasını protesto etmek amacıyla, uzun yıllar yaşadığı Almanya'yı terk etmişti.

Doğan'ın, Adana'dan Almanya'ya, Palme de Mallorca'dan Holywood'a uzanan öyküsünü işleyen film, 29 Eylül'de vizyona girecek.