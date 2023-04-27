Eril & Dişil Denge şimdi tüm kitapçılarda!

Elif Zorcan deneyimlerinden süzdüğü, gerçek yaşam öyküleriyle sınadığı bilgileri okurlarıyla paylaştığı ilk kitabı Eril Dişil Denge Andan Razı Olarak Yaşama Sanatı'nda, eril&dişil denge ve kendine dönüşüm gibi temalara değiniyor.

Penguen Kitabevi Suadiye'de, alanında güçlü isimler ve kitapseverlerle lansmanı gerçekleştirilen kitap, Yeni çıkmasına rağmen okurları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Eril Dişil Denge Andan Razı Olarak Yaşama Sanatı, tüm seçkin kitapçılarda ve kitap satış sitelerinde yerini aldı.

Elif Zorcan; "Eril Dişil deyince akla hemen kadın ve erkeğin geldiğini görüyorum. Oysa bu aynı zamanda alma verme dengesi de demek. Hayatın her alanında bir şeyler alıp, karşılığında veriyoruz. Nefesimiz, ilişkilerimizdeki sevgi ve ilgi, güven, özveri ve kitabı okuduğunda anlayacağın pek çok şey..." diyor ve okuyucularını dengede buluşmak üzere keyifli bir yolculuğa davet ediyor...

Elif Zorcan & Sümeyra Teymur

Yazar Hakkında

Elif Zorcan, 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Sakarya Üniveristesi'nden mezun olduktan sonra çeşitli firma ve kamu kuruluşlarının halkla ilişkiler departmanlarında çalıştı. Elif Zorcan, evli ve biri ikiz olmak üzere dört çocuk sahibidir.

Her zaman yazmayı seven ve yazma tutkusu olan Zorcan, düzenli şekilde yazı içeriklerini paylaşmaya ise; anne olduğu dönem açtığı blog ile başladı. Blogda yazdığı kişisel gelişime dair içeriklerini, Mimar Sinan Üniversitesi'nden aldığı Yaşam Koçluğu Eğitimi ve Yeditepe Üniversitesi'nden aldığı NLP eğitimileriyle profesyonel versiyona taşıdı. Bu eğitim sürecinden sonra deneyimlerini Elifloji ismini verdiği YouTube kanalı aracılığıyla kendisini takip eden kitlesiyle paylaştı.

Zorcan, kendisini geliştirdiği kişisel gelişim alanında eğitimler aldıkça ve bireysel seanslar yaptıkça, "Şiddetsiz İletişim", "Sesin Frekansı" ve "Enerji" konularında da birçok araştırma yapıp bu araştırmaları sentezleyerek; Eril ve Dişil Denge Enerjisi'nin sistem içinde nasıl önemli bir rolü olduğunu gördü ve bunu insanlarla paylaşma aşkıyla kendi eğitim programını oluşturdu. Üç modülden oluşan Kendine Dönüşüm Eğitim Programını hayata geçirdi. (Zorcan, aynı zamanda içinde 134 ayrı niyet olan, her gün farklı bir niyet ile güne enerjik başlamayı kolaylaştıran eğlenceli ve enerji dolu bi niyet kutusu tasarlayıp satışını e-ticaret olarak yapmaktadır.)

Yazar şu anda sosyal medyada içerikler üreterek, bir yandan da eğitimlerini sürdürüyor.

Aynı zamanda hayatın içindeki güzelliklere bakmaya özen göstererek ve çalışmanın önemini bilerek, dört çocuk annesi olmanın insanın yaşamını bloke ettiğine dair zincirleri kıran düşünce ve başarılarıyla, kadının her zaman üretmesinin önemine inanarak tüm kadınlar için ilham olmaya devam ediyor...