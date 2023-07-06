Ereğli Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali Başlıyor

TUNAKAN YILDIRIM

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 22 yıldır devam eden Karadeniz Ereğli Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nin bu yıl 23.'sü yapılacak. Festivalle ilgili basın toplantısı düzenleyen Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Zonguldak bütçesine yüzde 70 katkı sağlayan Ereğli yüzde 10 dahi yatırım alamamanın acısını çekiyor. Bu defa da biz il olamadığımız takdirde ileride il olacak ilçe Çaycuma'dır. Çok açık ve net olarak söylüyorum bu fırsatı kesinlikle kaçırmamamız lazım" diye konuştu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 23'üncüsü düzenlenecek olan ve bugüne kadar yüzlerce ünlü sanatçı ve siyasetçiyi ağırlayan Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali öncesi kahvaltılı basın toplantısı düzenledi. Kdz. Ereğli'nin il olması için defalarca açıklamalar yapan ve girişimlerde bulunan Posbıyık bu yıl festivalin ana temalarından birinin 'Ereğli İl Olsun' sloganı olduğu ifade etti. Toplantıda, basın mensuplarına, festival komitesine ve Belediye Meclis üyelerine 'Ereğli İl Olsun' yazılı tişörtler dağıtıldı.

"EREĞLİ YÜZDE 10 DAHİ YATIRIM ALAMAMANIN ACISINI ÇEKİYOR"

Halil Posbıyık yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu seneki festivalimizin ana temalarından biri 'Ereğli il olsun'. Ereğli'de bir vilayet konağı olsun diye il olsun istemiyoruz. Zonguldak'a gelen, bayındırlığa, eğitime, kültüre gelen yatırımları Ereğli'ye göndermemek bir gelenek haline geldi. Yüzde 70 Zonguldak bütçesine katkı sağlayan Ereğli yüzde 10 dahi yatırım alamamanın acısını çekiyor. Bunu sürekli anlatıyoruz ama bunu ifade eden muhalif durumdaki arkadaşlar hiç bundan bahsetmiyorlar. Yani Ereğli'ye para göndermeliyim, yatırım göndermeyelim, kaymakamlık binası olmasın, havuzu olmasın, çevreye yolları olmasın, yatırım olmasın, gençleri Ayvalık'a, Bursa'ya, Zonguldak'a, Ankara'ya gidip oralarda istihdam için uğraşsınlar gibi bir anlayış… Temel konuya hiçbir zaman girmiyorlar. Açıkça söylüyorum Zonguldak'a doğalgaz geldi, Filyos parlayan bir yıldız, dolayısıyla Zonguldak'ta parlayan bir yıldız, altını çizerek söylüyorum eğer bu defa da biz il olamadığımız takdirde ileride il olacak ilçe Çaycuma'dır. Çok açık ve net olarak söylüyorum bu fırsatı kesinlikle kaçırmamamız lazım.

"EREĞLİ EN ÖN SIRADA ADAY İLÇELERİN İÇERİSİNDE"

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bu konuyu deklare ettiler, biz de görüşmelerimizi yapıyoruz, sivil toplum örgütleriyle devam olarak toplantı yapıyoruz ve mesafe bakımından nüfus yoğunluğu bakımından, sosyal ekonomik bakımından, kültürel bakımdan, Ereğli en ön sırada aday ilçelerin içerisinde. Ama Ereğli'den bir ses çıkması lazım, hiç kimseyi kırmadan, dökmeden, kırılganlık yaratmadan, saygı kuralları içerisinde bu ilçenin il olmaya hakkı var şeklinde sesimizi yükseltmemiz lazım. Siyasi olayları hiç kullanmadan, bunun siyasetle alakası yok… Hep beraber el ele AK Parti, CHP, MHP, DSP, Saadet Parti, bütün partiler el ele verip yolumuza devam etmemiz lazım. Bu birlik ve beraberlikle bu mesajları çok güzel şekilde vermemiz lazım."