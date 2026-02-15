Haberler

Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu tatilini kayak yaparak geçiren kalabalık kayakseverlerle doldu. Ziyaretçiler, Erciyes Dağı'nda hem kayak hem de gondol keyfi yaşadı.

Türkiye'nin önde gelen kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde pistler kayakseverlerle doldu.

Hafta sonu tatilini kayak merkezinde geçirmek isteyen ziyaretçiler, İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'nda yoğunluk oluşturdu.

Yerli ve yabancı kayakseverler, Tekir, Develi, Hacılar ve Hisarcık kapılardaki tesislerde kayak ve snowboard yaparak güneşli havada eğlenceli vakit geçirdi.

Bazı aileler çocuklarıyla kızağa bindi, ziyaretçilerden bir kısmı da gondollarla manzarayı seyretti.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Kültür Sanat
