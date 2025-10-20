Erciyes Dağı'na Turizm Ormanı İçin Destek Konseri Düzenlendi

Haberler

Kayseri'de Erciyes Kültür Merkezi'nde, Erciyes Dağı'na kurulması planlanan turizm ormanına destek amacıyla düzenlenen konsere katılım yoğun oldu. Ridars grubu ve Murat Ünalmış'ın sahne aldığı etkinlikte, projeye destek verenlere plaketler verildi.

Kayseri'de Erciyes Dağı'na kurulması planlanan turizm ormanına destek amacıyla konser düzenlendi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde, Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) işbirliğinde hayata geçirilen proje için düzenlenen konserde sahne alan RIDERS grubuna sinema sanatçısı Murat Ünalmış da klarnetiyle eşlik etti.

Sevilen parçaların seslendirildiği konserde Kayserili olan Ünalmış'ın, klarnetiyle Gesi Bağları türküsünü çalması salondan alkış topladı.

Program sonunda KAYOTED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erdal, projeye destek verenlere plaket verdi.

Etkinliğe, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, kaymakamlar, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Konser öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Erdal, dernek olarak eğitim ve tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini, bunun yanında sosyal sorumluluk projesi olarak bu konseri yaptıklarını söyledi.

Buradan elde edecekleri gelirle kalıcı bir miras bırakmak için yola çıktıklarını belirten Erdal, "Erciyes yolunda bir orman kurmanın hem turizm noktasında şehrimize fayda sağlayacağını hem de bir STK olarak sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmiş olacağımızı düşündük. Amacımız sosyal sorumluluktu bunun da kalıcı bir mirasla vücut bulmasını istedik. Bu kapsamda Erciyes'e güzel bir orman yapacağız. Konsere tahmin ettiğimizin üzerinde bir katılım oldu. 1200 kapasiteli salonda 1150'ye yakın bilet satılmış durumda. İlgiden çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Kültür Sanat
