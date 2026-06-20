Haberler

Emet'te yılsonu sergisi ve ödül töreni düzenlendi

Emet'te yılsonu sergisi ve ödül töreni düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Emet Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen yılsonu sergisi ve ödül töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Emet Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen yılsonu sergisi ve ödül töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Yılsonu sergisinde meslek lisesi öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide öğrencilerin teorik bilgilerini el becerileri, teknik donanımları ve uygulamalı eğitim deneyimleriyle birleştirerek ortaya koyduğu ürünler dikkat çekti.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, üretimin önemine vurgu yaparak, gençlerin özgüvenle hareket etmesi gerektiğini belirtti. Yılmaz, "Siz mesleki eğitimin içerisinde maharet elde ederek ürün ortaya koyacak, tüketimin kölesi olmayacaksınız. Sadece kendinize güvenin ve 'Ben her yerde varım!' deyin" ifadelerini kullandı.

Sergide yer alan çalışmaların, öğrencilerin toplumsal sorumluluk ve mesleki ahlak anlayışını geliştirmeyi amaçlayan "Ben Her Yerde Varım" projesinin de somut yansımaları olduğu ifade edildi.

Program kapsamında ayrıca "43 Adım Projesi" çerçevesinde başarı elde eden öğrenciler ödüllendirildi. Eğitim, spor ve sanat alanlarında başarı gösteren; "Doktor Fazıl Doğan" konulu tiyatro etkinliği, liseler arası futbol turnuvası ilçe ikinciliği ve Seçmeli Temel Dini Bilgiler kategorisinde Kütahya il ikinciliği elde eden öğrencilere ödülleri takdim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler: Kader bizden yana değildi

Dünya Kupası'ndan elenmemizi bakın neye bağladı
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük

Dünya Kupası bitti, faturası ağır oldu! Savaştaki İran bile bizi geçti

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...

Maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella...
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru

Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
Anne-oğul bitişik sınıflarda YKS'ye girdi

Tatlı rekabet! Anne-oğul bitişik sınıflarda sınava girdi
A Milli Futbol Takımımızın elenmesinin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü

Elenmemizin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü
A Milli Takımımızın elenmesinin ardından olay sözler: Siz Haiti'siniz

Maç bitince fena patladı: Bütün olayınız...