Emel & Hüseyin Türkmen Sanat Evi'nde 'Müzehher' Sergisi Açıldı

Emel & Hüseyin Türkmen Sanat Evi'nin hazırladığı "Müzehher" sergisi, Büyük Çamlıca Camisi Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı.

Serginin sanat danışmanlığını üstlenen sanatçı Emel Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1999'dan beri çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini, son yıllarda gelen öğrencilerin çok daha istekli ve hevesli olduğunu söyledi.

Öğrencilerinin kendisini ayakta tuttuğunu ve büyük bir aile olduklarını belirten Türkmen, "Yedi gruba ders veriyorum, bu organizasyonu yönetmek de hakikaten çok meşakkatli. Bir yıllık öğrenci de, on yıllık öğrenci de var. Bunların arasındaki ilişkiyi toparlamak zor oluyor. Böyle bir sergiyle birbirlerini tanımış oldular." dedi.

Emel Türkmen, insanların yeteneksiz olduğuna inanmadığını vurgulayarak, "Herkes diyor ki ben çöp adam bile çizemem. Denedin mi? Yok. Bunu söyleyen öğrencilerin birçoğunda Allah vergisi yetenekler tespit etme şansım oldu. Herhalde benim de nasibim bu. Öğrenci hocasına, hoca da öğrencisine nasiptir. İnsanlar on yıl devam eden öğrencilerime şaşırıyor ama kursiyerlik bambaşka. Kursiyerler aşkla seviyor bu sanatı. Sonuçta bu öğrenciler, Allah kelamını süslemek için geliyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin en büyük sergilerinden biri"

Sergide öğrencilerin ödevlerinin yer aldığına işaret eden Türkmen, "Ödev dışı bir eser yok. Dolayısıyla birbirine benzeyen eserler de var ama desenleri, araştırması ve çizimleri hepsinin kendine ait. İslam coğrafyasından, Osmanlı ve Selçuklu da dahil olmak üzere birçok alandan, üsluptan eser var." değerlendirmesinde bulundu.

Sergideki eserlerin metinlerini kaleme alan sanatçı Hüseyin Türkmen, Emel Türkmen ile birlikte oldukları için birçok kursiyeri tanıdığını belirterek, "Her dönem için benden yazı istiyorlar. Sadece benden değil başka sanatçıların da yazıları var ama birçoğu bana ait. Bu sergi belki de Türkiye'nin en büyük sergilerinden biri. Çok büyük bir emek harcanmış. Ben eserleri önceden de gördüm, çok güzeller." görüşünü paylaştı.

"Temennimiz gelecek kuşaklara aktararak, yaşatılmasını sağlamak"

Sergideki eser sahiplerinden mimar ve hattat Zehra İpek, sergi hazırlığının hem telaşlı hem de heyecanlı bir süreç olduğunu dile getirerek, "Burada bu kadar eserle sanatseverlerin huzuruna çıkmak bize büyük gurur veriyor." dedi.

Ekip olarak dönem ve üsluplara göre ödevler hazırladıkları bilgisini veren İpek, "Sergide benim 3. Murat Tuğrası gibi çeşitli dönemlere ait levhalarım yer alıyor. Bu dönemlere hazırlanırken orijinal döneme ait eski eserleri analiz ediyoruz. Kompozisyon ve motif analizlerini tamamlıyoruz. Sonra da bu dönemin motifleri ışığında özgün tasarımlarımızı oluşturuyoruz." sözlerini kaydetti.

İpek, geleneksel sanatlara yoğun ilginin olmasının kendilerini hem mutlu ettiğini hem de çalışmalarını teşvik ettiğini ifade ederek, "İnşallah bu ilgi büyüyerek, katlanarak artar. En büyük temennimiz geleneksel sanatlarımızı gelecek kuşaklara aktararak, yaşatılmasını sağlamak. Ben yaklaşık on yıldır bu sanat ile ilgileniyorum. İnşallah temennim ömrümün sonuna kadar bu geleneksel sanatlarla hemhal olmak, hakkıyla icra etmek ve gelecek nesillere de öğretebilmek." diye konuştu.

"Bir sanat üstadının en büyük eseri talebesidir"

Hattat Levent Karaduman ise Emel Türkmen'in geçmişten bugüne yetişen bütün talebeleri ile bir araya gelip çok güzel bir sergi sunduğunu ifade ederek, "Emel Türkmen bir resim sanatçısı olarak hem kendi özgün yorumlarıyla hem de bir hoca olarak günümüzde bütün dönemleri bir arada çok başarılı bir şekilde gösteren değerli bir sanatçımızdır. Emel Hanım gibi sanatçıları çok göremiyoruz. Çok fazla yetişmiyorlar, o yüzden kıymetini bilmek lazım." dedi.

Sergide klasiğin güncel yorumlar içerisinde sunulduğuna işaret eden Karaduman, şunları kaydetti:

"Bu sergi mutlaka görülmeli, gezilmeli. Burada Emel Türkmen ekolünün 20 yıl evvelinden bugüne kadar olan bütün serüvenini görebiliyoruz. Bir sanat üstadının en büyük, güzel eseri talebesidir. Burada hem onun kendi üslubunu, hem de 25-30 yıl öncesinden yetişmiş olan talebelerin eserlerini görebiliyoruz. Bu çok önemli bir detay. Daha yeni başlamış bir yıllık talebe ile burada eseri gösterilen otuz yıl önceki ustanın eseri yan yana duruyor ve aralarında gerçek bir bağ var. İşte bu Emel Türkmen'in kendi içindeki, sanatındaki gerçekliktir."

Tezhip eserlerinin izleyiciye sunulduğu sergide, Emel & Hüseyin Türkmen Sanat Evi'nde eğitimlerini sürdüren "Altından Haleler" ekibinden 62 öğrencinin 7 yılda ürettiği 171 eser yer aldı

Sergi, 2 Kasım'a kadar Büyük Çamlıca Camisi Sergi Salonu'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.