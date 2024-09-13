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Emekli Resim Öğretmeni Mehmet Zeber, Karikatür Sanatında Birçok Ödül Kazandı

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Eskişehir'de yaşayan emekli resim öğretmeni Mehmet Zeber, öğrencilik yıllarında hobi olarak çizdiği karikatürlerle yurt içi ve yurt dışında katıldığı çeşitli yarışmalarda pek çok ödül elde etti. Zeber, çizdiği yaklaşık 2 bin eserine evinde gözü gibi bakıyor.

Eskişehir'de yaşayan emekli resim öğretmeni Mehmet Zeber, öğrencilik yıllarında hobi olarak çizdiği karikatürlerle yurt içi ve yurt dışında katıldığı çeşitli yarışmalarda pek çok ödül elde etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim Bölümünden mezun 61 yaşındaki Zeber, karikatür çizimlerine de ilgi duydu. Zeber, çizdiği ilk karikatürüyle 1987 yılında katıldığı Abdi İpekçi Karikatür Yarışması'nda birinci oldu.

Çizerliğe adım attığı ilk yıllardan bu yana ulusal ve uluslararası birçok yarışmaya katılan ve 2020 yılında emekli olan resim öğretmeni Zeber, 79 ödül kazanıp adeta "karikatür ödülleri koleksiyonu"na sahip oldu. Yeni dereceler elde etmek için geleneksel resim üslubuyla karikatür çizmeyi sürdüren iki çocuk babası Mehmet Zeber, çizdiği yaklaşık 2 bin eserine evinde gözü gibi bakıyor.

Zeber, AA muhabirine, karikatür sanatının okuyucuya kısa sürede güçlü mesajlar vermesiyle sosyal medya ve gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.

Öğretmenlik mesleği boyunca Türkiye'yi gezme ve çeşitli bölgelerinde yaşama fırsatı yakaladığını anlatan Zeber, şöyle konuştu:

"Gördüklerimi kendime has çizgilerle aktarıyorum. Çizimlerimi dijital ortamda değil, kağıtta sergiliyorum. Kağıda çizim yapmanın dokusu ve kokusu bambaşka. Dijital eserlerimde bile organik etkiler yaratmaya çalışıyorum. Dijital yaptığım işlerin çoğunu geleneksel zannediyorlar. Çizimlerimde kağıt dokusunu kullanıyorum, kalem veya kuru boya etkisi vermeye çalışıyorum hatta geleneksel yolla çizdiğim dokuları dijitale kopyalayıp onları da kullanmaya devam ediyorum. Yeni nesil karikatüre bunlar eklendiğinde eski tat az çok yakalanabiliyor. Bu sayede dijitalin duygusal açıdan olan soğukluğunu kırmaya çalışıyorum."

Zeber, geleneksel yöntemlerle bir karikatür üzerinde günlerce çalıştığını ve dijital çizimlerin hataları düzeltme açısından daha pratik olduğunu vurguladı.

Bazı eserleri müze koleksiyonlarında da yer alıyor

Mehmet Zeber, 31 yıllık öğretmenlik mesleği boyunca çizerliği ihmal etmeden Karikatürcüler Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması'ndan Brezilya ve İtalya'da birinci olduklarına kadar pek çok prestijli yarışmada dereceye girdiğini söyledi.

Sanat hayatı boyunca ulusal ve uluslararası yarışmalarda 79 ödül kazandığını kaydeden Zeber, "Çeşitli yarışmalarda jüri üyelikleri de yaptım. Bazı eserlerim yurt içi ve yurt dışındaki kimi müze koleksiyonlarında sergileniyor." diye konuştu.

Zeber, fikir alışverişinde bulunduğu emekli öğretmen eşi ve çizgi film animasyon eğitimi alan kızının desteğiyle resim ve karikatür sanatını evinde sürdürdüğünü dile getirdi.

Karikatür sanatının hayatının her alanına işlediğini anlatan Zeber, "Biz hep karikatürle yaşıyoruz. Pazara mı gittik, çarşıya mı gittik, sanayide araba mı tamir ettiriyoruz, bunların hepsini yaparken karikatürümüze bir figür buluyoruz. Görsel doygunluk dediğimiz şey, bu iş için çok önemli." dedi.

Mehmet Zeber, bu sanatın en önemli kısmının ışık ve gölge oyunları olduğunu ve koruyucu bir malzeme olan "fiksatif" kullanımının karikatür için hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Kültür Sanat

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