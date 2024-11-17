Emekli Öğretmen Ardahan'da Kavılca ile Gastronomi Yeniliği Yapıyor

Ardahan'da emekli öğretmen Nesrin Arslangörür, restoranında tescilli ata buğdayı kavılcadan hazırladığı 12 ürünle kentin gastronomisine yenilik getirdi.

Kura Nehri manzaralı ve Ardahan Kalesi bitişiğinde İl Özel İdaresine ait ahşaptan tesisleri 2,5 yıl önce kiralayıp işletmeye başlayan emekli öğretmen Arslangörür, kente gelen turistlere restoranında doğal ürünlerle hazırlanmış yöresel yiyecek ve içecekleri tattırıyor.

Unutulmaya yüz tutan, coğrafi işaretli kavılcayla kentin gastronomisine yenilik getirmek isteyen Arslangörür, ata buğdayından 12 ürün hazırladı.

Kavılcadan yaptığı kurabiye, pilav, çorba, erişte, mafiş (pişiye benzeyen hamur işi) ve kraker gibi ürünleri menüsüne koyan Arslangörür, müşterilerine ata buğdayından lezzet şöleni sunuyor.

"Ardahan'ın doğal ürünlerinin çok geniş yelpazesi var"

İşletmeci Arslangörür, AA muhabirine, Ardahan'ın gastronomi alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve bunu değerlendirmek için çalıştığını söyledi.

Bu yıl şubat ayında Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen kavılcayı kent gastronomisine kazandırmak istediğini ifade eden Arslangörür, şöyle konuştu:

"Kavılca, bizim için çok değerli. Bu buğdayın binlerce yıllık geçmişi var. Kavılcadan farklı ürünler yapıyoruz ve daha da geliştireceğiz. Kavılcadan erişte yapıyoruz, mafiş artık kahvaltının vazgeçilmezi oldu. Bu mekanda Ardahan'ın bütün doğal ve yöresel coğrafi işaretli ürünlerini sunuyoruz. Ardahan'ın doğal ürünlerinin çok geniş yelpazesi var. Bunları değerlendirmek istedik, şükür başardık. Örneğin kavılca gevreğini bizler geliştirdik. Bu gevreği herkes yapsın istiyoruz. Kekimiz var, kavılcadan erişte yapılıyor artık."

Arslangörür, işletmesinde 5 kadına istihdam sağladığını söyledi.

"Kavılcadan ürün çeşitlerini yeni tanıdım"

Müşterilerden Sibel Atalay Aktaş da ailece İstanbul'dan gelip Gürcistan'a gittiklerini belirterek, "Yolumuzun üstünde kahvaltı için yer ararken internet üzerinden bulduk. Doğru bir yere geldiğimizi düşündük. Ben kavılcayı sadece pilav biliyordum. Kavılcadan ürün çeşitlerini yeni tanıdım. Ekmeği gayet güzeldi. Kahvaltımız çok keyifliydi." dedi.

Cantürk Aktaş da kahvaltının çok doğal ve keyifli olduğunu, mekanın ise çok otantik olmasının kendilerini etkilediğini ifade etti.