Elif Dülek'ten Ekran Bağımlılığına Karşı Resim Etkinliği

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun olan Elif Dülek, ekran bağımlılığından uzak tutmak ve aileleriyle vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Tokat'ta kız çocuklarıyla annelerine bir arada resim yaptırıyor.

Tokat'ta güzel sanatlar lisesini bitirdikten sonra lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde tamamlayan Dülek, aynı üniversitede yüksek lisans yapıyor.

Çocukları ekran bağımlılığından uzak tutarak anneleriyle bir arada olacakları etkinlik yapmaya karar veren Dülek, yaklaşık 1 yıl önce Tokat'ta anlaştığı bir kafede ilköğretim çağındaki çocuklar ve annelerine yönelik haftada 2 saat sulu boya ile resim yapma etkinliği gerçekleştirmeye başladı.

Bugüne kadar 22 anne ile çocuklarının katıldığı resim etkinliğine halen 8 anne ile kızı devam ediyor.

Elif Dülek, AA muhabirine, ortaokul yıllarından bu yana resim yapmayı sevdiğini söyledi.

Güzel sanatlar lisesinin ardından üniversitede resim bölümünden mezun olduğunu belirten Dülek, bulunduğu şehirde sanat adına bir şeyler yapmak istediğini anlattı.

Çocukların ve yetişkinlerin dahil olduğu bir etkinliği hayata geçirmeye karar verdiğini dile getiren Dülek, "Sanatla haşır neşir olabilecekleri resim etkinliği düzenlemeye başladım. Etkinliğe çocuklar ve her yaştan insanlar katılarak sanatı deneyimleyebiliyor. Çocuklar teknolojiden, asosyal çevreden uzaklaşarak sanatla iç içe deneyim yaşıyor. Onların sanatla iç içe olmaları beni mutlu ediyor." dedi.

Dülek, günümüzde çocukların okula gittiğini, çalışan annelerin de gündüzleri işte bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çok fazla birlikte vakit geçiremiyorlar. Burada birlikte bir şeyler yapmaları için bir alan oluşuyor. Onlar için güzel bir ortam hazırlıyorum. Birlikte sanatı deneyimleyebiliyorlar. Teknoloji çocukların zihinlerini kirletmeye başladı. Sanat, insanın kendini bulmasında büyük rol oynuyor. Anne ile sanatı deneyimlemek, çocukları da anneleri de rahatlatıyor. İlk başladığımızda bu kadar rağbet yoktu. Daha az kişi katılıyordu. İnsanlar korkuyordu, 'Biz resim yapamayız' diye. Zamanla duyuldukça daha çok kişi katıldı."

Anneler de çocukları da bir arada etkinlik yapmaktan mutlu

Etkinliğe katılan Tuba Dülek ise kızıyla ortak bir şeyler yapmak istediklerini dile getirerek, "Sanat ve spor alanında kızımla ortak bir şeyler yapmayı amaçlayan bir anneyim. En hassas olduğum nokta, çocukların ekran bağımlılığı. Biraz bundan sıyırmak, birlikte vakit geçirmek, ortak paylaşım yapma adına resim etkinliği dikkatimizi çekti. Kızım, benimle vakit geçirdiği için çok mutlu. Grup olarak resim etkinliği yapıldığı için sosyalleşme adına da etkisi oldu. Kızımın el becerisi gelişti." ifadelerini kullandı.

Arzu Özseven de Elif Dülek'in etkinliğini sosyal medyadan öğrendiklerini belirterek, "1 yıldır resim yapıyoruz. Hayatımıza olumlu etkileri var. Bu etkinlik ile kızım ile ilişkilerimiz çok daha gelişti." diye konuştu.

Kafesinin üst katını etkinlik için Elif Dülek ve ailelere tahsis eden Sefa Yiğit ise çocukların bilim ve sanatla uğraşmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Etkinlikte anneleri ile resim yapan çocuklar da mutlu olduklarını ifade etti.