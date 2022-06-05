Elazığ'da LGS heyecanı başladı, öğrenciler içeride aileler dışarıda ter döktü - Haberler

- Elazığ'da LGS heyecanı başladı, öğrenciler içeride aileler dışarıda ter döktü

ELAZIĞ - Elazığ'da Liselere Geçiş Sınavı'nda öğrenciler içeride aileler ise dışarıda ter döktü.

2021-2022 eğitim öğretim yılında LGS tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da yapıldı. İki oturum şeklinde yapılacak olan sınavın ilk oturumu saat 09.30 başladı. Elazığ merkez ve ilçelerde toplam 137 sınav merkezinde 8 bin 337 öğrenci sınava girdi. Sınav saatinin başlamasıyla birlikte öğrenciler sınav salonlarında, aileleri ise dışarıda ter döktü. Dışarıda çocuklarını bekleyen bazı veliler ise Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

LGS'yi gireceğini aktaran öğrencilerden Muhammet Miraç Altun, " Elazığ Merkez Anadolu İmam Hatip ortaokulunda okuyorum. 8. sınıf öğrencisiyim. LGS sınavına gireceğim. Heyecanlıyım. Diğer arkadaşlarım da heyecanlı. Pandemi ve deprem bizi biraz etkiledi ama sağ olsun hocalarımız bize destek verdi. Yanımızda olup sorularımızı çözdü. Hedefim Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi'ni kazanmak. Herkese başarılar diliyorum" dedi.

"Umarım emeklerimizin karşılığını alırız"

Öğrencilerden Mevlüt Efe Gür, " Bugün LGS sınavına gireceğiz. Bu sezon güzel bir şekilde çalıştık, umarım emeklerimizin karşılığını alırız. Herkese başarılar diliyorum. Öğrenci arkadalar sınavda panik yapmasınlar ve dikkatli olsunlar" şeklinde konuştu.

"Sınava çok çalıştı kendisine güveniyorum"

Sınava giren bütün öğrencilere başarılar dileyen velilerden Mahmut Özdemir, " Umarım her şey istedikleri gibi olur, emeklerinin karşılığını alırlar. İnşallah öğrencilerimizin önleri hep açık olur. Benim de oğlum sınava girdi. Sınava çok çalıştı kendisine güveniyorum. Allahtan her şeyin hayırlısını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kızının sınava girdiğini belirten Ayşe Kaya ise " Çok heyecanlıyım, ayrıca çok mutluyum. Keşke bende öğrenci olsaydım, bende sınava girebilseydim. Çok güzel bir duygu olduğunu düşünüyorum. Kızımla beraber bütün sınava giren öğrencilere başarılar diliyorum" dedi.