Elazığ'da 'Hayalimle Dönüşen Oyuncak Projesi'nde dereceye girenler ödüllendirildi - Haberler

Elazığ'da 'Hayalimle Dönüşen Oyuncak Projesi'nde dereceye girenler ödüllendirildi

ELAZIĞ - Elazığ'da düzenlenen 'Hayalimle Dönüşen Oyuncak Projesi' yarışmasında atık malzemeler çocukların elinde oyuncağa dönüştü. Yarışmanın finalinde festival düzenlenerek yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Elazığ Genç Kızılay'ı tarafından düzenlenen 'Hayalimle Dönüşen Oyuncak Projesi' yarışmasında atık malzemeler çocukların elinde oyuncağa dönüştü. 2 gün boyunca bir alışveriş merkezinde sergilenen oyuncaklar 40 kişilik bir jüri tarafından oylanarak puanlandı. Dereceye giren öğrenciler için Fethi Sekin Mesire Alanında festival düzenlendi. Burada öğrenciler oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi. Eğlencenin ardından dereceye giren öğrencilere bisiklet, tablet ve scooter hediye edildi.

Elazığ'ın bu proje için çok başarılı bir pilot olduğunu ifade eden Genç Kızılay Genel Başkanı Ömer Faruk Çalışkan, "Bu proje üç senedir düzenlemiş olduğumuz bir projeydi. Elazığ'da başladı ama sonrasında Elazığ'dan bütün Türkiye'ye yayılan bir proje oldu. Bunun yanı sıra birçok uluslararası anlamda da hibe almış bir projeydi. O yüzden bizim için önemi oldukça büyük. Bu projenin diğer bir önemi de Türk Kızılay'ımızın 2030 vizyonuna ve Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilirlik vizyonundaki projelerine de hizmet ediyor olmasıdır. Gençlerimize, çocuklarımıza, genç yaşta hem geri dönüşümün hem de sanatın önemini anlatmayı amaçlayan bir projeydi. Biz bu projenin meyvelerini bugün değil, yarın değil, 10-15 sene sonra toplamayı hedefliyoruz. İnşallah yarının Türkiye'sinde daha büyük bir ekonomiye sahip, daha çok üreten bir Türkiye de devletimizin de bu noktadaki hedeflerine hizmet edecek bir bilinçle yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Projenin her yıl düzenli olarak yapılacağını dile getiren Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, "Üçüncüsü düzenlenen Hayalimle Dönüşen Oyuncak Projesi'nin 27 Mayıs'ta bir alışveriş merkezinde sergisini düzenlemiştik. O sergide dereceye giren öğrencilerimizin sıralaması belli olduktan sonra bugün Fethi Sekin Mesire Alanı'nda bir şenlik festival havasında dereceye giren öğrencilerimiz ödüllerini takdim edeceğiz. Bununla beraber çok yoğun bir katılım oldu. Bütün öğrencilerimizin ve miniklerimizin birçok oyun etkinliğinde gün boyu eğlenmelerini inşallah sağlayacağız. Bu güzel günde bütün yavrularımızın bütün güzelliklerden istifade etmesini sağlayacağız. Yapmış olduğumuz projenin esas amacı, çocuklarımıza israfın önemini anlatmak, atık alışkanlığı kazandırmaktı. Umuyorum inşallah bir nebze dahi olsa bu anlamda çocuklarımıza bu alışkanlıkları kazandıracağız" diye konuştu.