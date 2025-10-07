Mersin'de, "Elaiussa Sebaste Antik Kenti Kazısı 30. Yılında Çalıştayı" düzenlendi.

Erdemli ilçesindeki antik kentte Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yapılan 30. yıl kazılarının ardından Mersin Arkeoloji Müzesi'nde çalıştay organize edildi.

Elaiussa Sebaste Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Hatice Asena Kızılarslanoğlu, çalıştayın açılışında, kazı çalışmalarından elde ettikleri sonuçları paylaşmak istediklerini söyledi.

Kızılarslanoğlu, "Bu tür çalıştaylar kıymetli. Kazı çalışmalarımızı uluslararası düzeye ulaştırmak istiyoruz. Farklı ülkelerden ekipler gelecek. İtalya Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu çalışmalara dahil olacak." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Arkeologu İpek Sahar da Türkiye'nin kültür varlıkları açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Elaiussa Sebaste Antik Kenti kazılarının 1995'ten bu yana verimli şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Sahar, sözlerini şu ifadelere yer verdi:

"Elaiussa Sebaste Antik Kenti sahip olduğu mimari zenginlik, tarihsel süreklilik ve kültürel katmanlarıyla sadece bölgesel değil aynı zamanda evrensel öneme sahip arkeolojik bir değerdir. Bu çalıştayın alanında görev yapan araştırmacıların katkılarını görünür kılacağına, yürütülen çalışmaların disiplinlerarası bir yaklaşıma imkan sağlayacağına ve bilim dünyasına kalıcı katkı sunacağına yürekten inanıyorum."

İtalya Kültür ve Turizm Bakanlığı Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Mirella Serlorenzi, iki ülkenin bakanlıklarının Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde yapacağı ortak çalışmaların önemine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından kazı başkanı Doç. Dr. Hatice Asena Kızılarslanoğlu "Elaiussa Sebaste'de 30 Yıl: Geçmiş ve Gelecek" başlıklı bir sunum yaptı.

Çalıştay kapsamında yarın Elaiussa Sebaste Antik Kenti gezilecek, antik tiyatroda Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) orkestrası tarafından konser verilecek.