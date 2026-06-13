Haberler

Kars'ta Karadenizli sanatçı Ekin Uzunlar rüzgarı esti

Kars'ta Karadenizli sanatçı Ekin Uzunlar rüzgarı esti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta düzenlenen Yaşayan Miras Şöleni kapsamında sahne alan Ekin Uzunlar, Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir konser sundu. Sanatçı, kemençesiyle Karadeniz ezgilerini seslendirirken vatandaşlar horon oynadı. Şölen 14 Haziran'a kadar devam edecek.

Kars'ta "Yaşayan Miras Şöleni" kapsamında sahne alan Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar, Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir konser verdi.

Kars'ta kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen "Kars Yaşayan Miras Şöleni", renkli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Şölen kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Ekin Uzunlar, Karslı sanatseverlerle buluştu.

Kemençesi eşliğinde Karadeniz'in sevilen ezgilerini seslendiren Uzunlar, konser boyunca alanı dolduran vatandaşlara müzik dolu anlar yaşattı. Sanatçı, repertuvarında yer alan "Köz", "Hüznün Gemileri", "Geliyorum Yar" ve "Duy Sesimi" gibi sevilen eserlerini seslendirirken, dinleyiciler de şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

"Kemençe resitali büyük beğeni topladı"

Karadeniz müziğinin güçlü yorumcularından Ekin Uzunlar, konser sırasında sergilediği kemençe performansıyla da büyük alkış aldı. Horon ezgilerinden hareketli oyun havalarına kadar uzanan geniş repertuvarıyla sahne alan sanatçı, zaman zaman seyircilerin arasına girerek hayranlarıyla birlikte şarkılar söyledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda coşkunun doruğa çıktığı gecede vatandaşlar horon halkaları oluştururken, konser alanında renkli görüntüler oluştu.

"Şölen 14 Haziran'a kadar devam edecek"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleştirilen "Kars Yaşayan Miras Şöleni", geleneksel el sanatlarının tanıtılması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor. Türkiye'nin 16 farklı ilinden gelen 50 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ve sanatkarın katılımıyla gerçekleştirilen "Kars Yaşayan Miras Şöleni", 14 Haziran tarihine kadar Gazi Kars Bedesteni'nde sanatseverleri ağırlamaya devam edecek. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek

Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi

CHP’de tüm dengeler değişebilir
A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı

Rakiplerimizin maçında tam 5 gol: Şans dahi tanımadılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı

Bu adama dikkat etmemiz lazım! Attığı gol öyle böyle değil

Film değil gerçek! Kaybolan 71 kız öğrenci tünelde bulundu

Film değil gerçek! Kaybolan 71 kızın bulunduğu yer hayrete düşürdü
Shakira'yı görünce kendini tutamadı! Canlı yayını bırakıp yanına koştu

Karşıdan gelen ismi görünce canlı yayını bırakıp koşmaya başladı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem

Ronaldo'yu görünce gözyaşlarına boğuldu

Bir anda boynuna sarılıp ağlamaya başladı
Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü

Yurtta kan donduran görüntüler! Küçük çocuğun kabusu dakikalarca sürdü
Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti

ABD maçında bir ilk yaşandı! Karar futbol tarihine geçti