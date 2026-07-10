Haberler

Eğitim Bir-Sen'den Geleneksel aşure ikramı

Eğitim Bir-Sen'den Geleneksel aşure ikramı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eğitim Bir-Sen Antalya Şubesi, Muharrem ayı dolayısıyla her yıl düzenlediği geleneksel aşure ikramını bu yıl da Antalya İl ve Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına yaptı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan etkinlikte aşureler dağıtıldı.

Eğitim Bir-Sen Antalya Şubesi, Muharrem ayı dolayısıyla her yıl sürdürdüğü geleneksel aşure ikramını bu yıl da gerçekleştirdi. Birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla hazırlanan aşureler, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına dağıtıldı.

Memur-Sen Antalya İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Aşure Günü'nün paylaşma, dayanışma ve kardeşlik değerlerini yaşatmak açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Birlik ve beraberliğin, kardeşliğin simgesi olan Aşure Günü münasebetiyle üyelerimiz için hazırladığımız aşureleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına ikram ettik. Sevgimizi ve muhabbetimizi paylaştık" dedi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinliğin, eğitim camiası arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini ifade eden Miran, benzer sosyal ve kültürel faaliyetlerle üyelerle bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi. Etkinlik, çalışanların teşekkürleri ve iyi dilekleriyle sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
Özgür Özel görevden mi alınacak? Haberler.com Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklara sordu

Özgür Özel görevden mi alınacak? Haberler.com gerçeği öğrendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi! Tatlı detayı da bomba

NATO davetinde büyük sürpriz! Sahnedeki isim herkesi şaşırttı
Havada kabus anları! Yolcu az daha uçağın dışına savruluyordu

Havada ölümle burun buruna! Yolcular tutmasa facia kaçınılmazdı
Londra’da Akılalmaz Olay: 35 Bin Sterlinlik Pırlanta Yüzüğü Yutarak Çalmaya Çalıştı!

35 Bin Sterlinlik Pırlanta Yüzüğü Yutarak Çalmaya Çalıştı!
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı

Ölü bulunan çocukla ilgili gerçek halkı ayaklandırdı! Linç ettiler
Van'da 333 kilogram skunk ele geçirildi

Jandarmadan nefes kesen operasyon: 333 kilogram skunk ele geçirildi
Araç sahipleri yazın sakın bu hatayı yapmayın! Kaş yapayım derken göz çıkardı

Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Kaş yapayım derken göz çıkardı
Türkiye, NATO savunma bankası girişimine katılmıyor

Türkiye kararını verdi: NATO'nun o girişimine katılmıyoruz