Ege Üniversitesi Öğretim Üyesine 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı' Unvanı

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Eser Eke Bayramoğlu'na, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" unvanı verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünyanın ilk kadın deri profesörü unvanını taşıyan Bayramoğlu, akademik alandaki çalışmalarının yanı sıra geleneksel bilgi ve üretim biçimlerine yönelik katkılarıyla da öne çıkıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kültürel mirasının yaşatılması amacıyla yürütülen değerlendirme süreci sonunda verilen unvanla Bayramoğlu, Türkiye'nin kültürel mirasının korunmasına ve uluslararası alanda temsil edilmesine yönelik çalışmalarına yeni bir boyut kazandıracak.