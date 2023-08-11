Efes Tiyatro Festivali'nde 'Kargalar' adlı oyun sahnelendi

Efes Tiyatro Festivali'nin üçüncü gününde "Kargalar" adlı oyun tiyatroseverlerle buluştu.

Efes Tiyatro Festivali devam ediyor. Festivalin üçüncü gününde Eskişehir Sui Generis Tiyatro tarafından Efes Selçuk Belediyesi Amfi Tiyatro'da 'Kargalar' oyunu sahnelendi. Oyunda, güç dengeleri arasındaki yapı mizahi bir açıdan ele alındı. Yaklaşık 90 dakika süren oyun seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Gün boyu çeşitli etkinliklerle renklenen festivalin üçüncü gününde Selçuk Efes Kent Belleği'nde Mustafa Arıkoğlu'nun katılımıyla "Oyun Yazarlığı" konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşide yazmaya okuduğu, dinlediği ustalar sayesinde yöneldiğini belirten Arıkoğlu, "Bizler izlediğimiz, dinlediğimiz, okuduğumuz, gönül verdiğimiz, el aldığımız ustaların ortalamasıyız. Hepsinden birer parça taşıyoruz. Amacımız onlardan aldığımız bayrağı en iyi şekilde devredebilmek. Tiyatro 8 bin yıl önce de vardı bu topraklarda bugün de var 8 bin yıl sonra da var olacak" dedi.

Ayasuluk Sanat Kafe'de "Festivallerin Kentlere Kattıkları" konulu söyleşiye Nazif Uslu, Murat Çubukçu, Metin Güler ve Orçun Masatçı katıldı. Söyleşide konuşmacılar tarafından festivaller, festivallerin bir kente kültürel ve sosyal açıdan katkıları konuşuldu.

Tiyatro sanatçısı Nazif Uslu festivallerin sanatın toplumsallaşması, kültürel olarak bir olguya dönüşmesi açısından önemli etkinlikler olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Bu tiyatro festivallerinde tiyatro sanatının kültürleştirilmesine çok ihtiyacımız var. Bir festival yapmak hiç kolay değil. Özellikle bu şartlarda çok maliyetli şeyler. Tüm bu sıkıntılara ve zorluklara, bu tasarruf tedbirlerinin sürekli önümüze sürüldüğü bir ülkede belediyelerin bu festivalleri yapıyor olmuş olması, destekliyor olmuş olması çok kıymetli. Selçuk'ta daha önce iki yıl önce Türkiye Tiyatro Buluşması düzenlendi. O zaman da geldim, gördüm. Yani bir defa şunu çok açık söylüyorum. Selçuk'ta misyon sahibi ve vizyonu olan çok kıymetli bir belediye başkanı var."

Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler, festivallerin bir kent için marka değeri oluşturduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Belediyeler festivallerle tiyatroyu sosyal faaliyetten çıkarıp bir kültüre dönüştürebilir. Festivallerle başka anlamlar yüklemesini sağlamış oluyorsunuz o kente. Selçuk yıllardır Efes'le biliniyordu. Umuyorum ki bu ve bunun gibi festivallerle bu kentte ilk kez gelen ve bundan sonra gelenler sayesinde başka bir anlamda taşımış olur."

Yazar ve oyuncu Orçun Masatçı, kültür sanat açısından bir kentin belediye başkanının vizyonunun önemli olduğuna işaret ederek, "Selçuk Belediyesi İzmir'deki bütün belediyelerin içinde, ilçe belediyelerinin içinde çok da önemli bir yer tutar. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Çok naif ve çok ileri görüşlü, vizyoner bir başkana sahip" diye konuştu.