Efeler Kitap Günleri Başladı

Efeler edebiyat şöleni başladı

AYDIN - Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla ilçenin ilk kitap fuarı 1. Efeler Kitap Günleri, binlerce kişinin katıldığı coşkulu törenle kapılarını açtı.

Ülke genelinden 90 yayınevi ve farklı alanlardan 100 yazarın katılımıyla 10 gün sürecek edebiyat yolcuğu, Pınarbaşı Mesire Alanı'nda başladı. Fuarın açılış gününde Başkan Atay'a Türk edebiyatında iz bırakan yazarlar Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Ahmet Telli ve Özlem Şahin'in yanı sıra siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Efeler Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda kitapsever katıldı.

1. Efeler Kitap Günleri'nin açılış konuğu olan yazar Ayşe Kulin, yaptığı konuşmada Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın kente kazandırdığı güzel projeler nedeniyle ilçe sakinlerini çok kıskandığını ifade etti. Kulin konuşmasının devamında şunları söyledi;

"Benim ilçemde down sendromlu çocukları düşünen, çocuklar ve gençler için matematik ve bilim parkı açan bir başkan yok. Benim öğrenim yıllarımda böyle bir park açılmış olsaydı belki ben de matematiği öğrenirdim. Yazar olmak yerine bir bilim insanı olabilirdim. Benim ilçemde sadece kadınların çalıştığı fabrikalar yok. Bunlardan dolayı sizleri çok kıskanıyorum. Çok özel bir belediye başkanına sahipsiniz. Efelerliler, Mehmet Fatih Atay'ın kıymetini bilin çünkü o sizin kıymetinizi çok iyi biliyor."

Fuarın konukları arasında yer alan usta yazar Ahmet Ümit ise konuşmasında, sanatın ve edebiyatın toplumlar için önemini vurgulayarak Başkan Atay'ın bu alanlarda çok önemli çalışmalar yaptığını belirtti. Ümit, "Toplumların gelişmesi ancak kültürle mümkün olur. Kültür de elbette sanattır. Sanatın anası ise edebiyattır. Başkan Atay'ı buna yönelik hizmetlerinden dolayı kutluyorum. Türkiye'de kitap okunmuyor algısı doğru değil. İnsanlarla kitapları buluşturmak gerekiyor. Belediyeler, temel hizmetlerin yanında vatandaşların ruhuna dokunacak ihtiyaçları da karşılamalıdır. Edebiyat, toplumlar için tüketilmesi zorunlu bir ihtiyaçtır. 1. Efeler Kitap Günleri de tam da bu amaca yönelik bir hizmettir. Başkan Atay'ı kutluyorum" diye konuştu.

Toplumların ekonomik zenginliğinin kültür ve sanat zenginliği ile taçlandırılması gerektiğini söyleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Kültür ve sanat insanların mutluluk yoludur ve yaşamını anlamlı hale getirir. Yaşamımızı güzelleştiren sanatçılara ve yazarlara çok teşekkür ederim. Dünyanın en iyi yazarları ve sanatçıları bizim ülkemizde. Onları tanıma ve eserlerini okuma fırsatı bulduğumuz için çok şanslıyız" dedi.

Başkan Atay konuşmasının devamında eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için hayata geçirdiği projeleri anlattı, "Göreve gelir gelmez Kitap Kafeleri ve 500 öğrencimizin çok cüzi miktarlara eğitim gördüğü dershanemiz EFESEM'i açtık. Buralarda eğitim gören çocuklarımızın başarısı bizleri gururlandırıyor. Avrupa'nın en büyük 2'nci Matematik ve Bilim Parkı'nı ilçemizde hizmete sunduk. Görev sürem boyunca beni hiç yalnız bırakmayan Efeler halkına çok teşekkür ederim. 1. Efeler Kitap Günleri, hepimize hayırlı uğurlu olsun."

Efeleri edebiyatın zengin dünyasıyla buluşturacak fuarın açılışının ardından usta yazarlar Ahmet Ümit, Ayşe Kulin, Özlem Şahin ve Mustafa Ünver okurlarıyla imza stantlarında bir araya geldi.

Festival havasında geçen ilk günün son programında ise şair Ahmet Telli, şiir dinletisi gerçekleştirdi. 60 yıl önce kaleme aldığı ilk dizelerinden bu yana edebiyat dünyasına damga vurmuş usta şair Ahmet Telli, eşsiz eserlerini seslendirerek fuara katılanlara masalsı bir deneyim yaşattı.