Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Tiyatro Atölyeleri Yeni Döneme Başlıyor

Efeler Belediyesi'nin sanat yuvası Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) Tiyatro Atölyeleri yeni dönem çalışmalarına başlıyor.

Geleceğin Şükran Güngörlerini, Hidayet Sayınlarını ve Yalçın Dinçerlerini yetiştirmeyi hedefleyen EBŞT, kentin tiyatro alanındaki tarihi birikiminden faydalanarak geleceğe yönelik projeler gerçekleştiriyor. Çalışmalarına başladığı dönemden bu yana birçok genç ve yetişkine tiyatro eğitimleri veren EBŞT, yıl boyunca gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri, sahnelediği oyunlarla kentin sanat yaşamına dinamizm kazandırmanın yanında, katıldığı ulusal ve uluslararası birçok festival ve buluşmalarda Efeler'i temsil ediyor.

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Atölyeleri genç ve yetişkin grupları yeni dönemi başvuruları 25 Eylül - 27 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Atölyelere katılmak isteyenler başvurularını, ücretsiz olarak Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne veya Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'ne yapabilecekler.

Başvurular tamamlandıktan sonra her atölye için, alanında uzman jüri üyeleri gözetiminde sınav yapılacak ve kazananlar EBŞT Tiyatro atölyelerinde eğitimlerine başlayabilecek. Seçilenler, şehir tiyatrosu eğitmenleri tarafından temel oyunculuk ve temel tiyatro eğitimi aldıktan sonra yıl içerisindeki çalışmalarda görev alabilecekler. - AYDIN