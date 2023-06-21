Efeler Belediyesi Kültür Yayınları Yazarları Başkan Atay ile Buluştu

Efeler Belediyesi Kültür Yayınları aracılığıyla eserlerini okuyucuların beğenisine sunan yazarlar, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile bir araya geldi. Başkan Atay, yayınlanan ve yayınlanacak eserler hakkında yazarlarla fikir alışverişinde bulundu ve kentlerin yarına taşıyanların yazarlar olduğunu belirtti.

Efeler Belediyesi Kültür Yayınları aracılığıyla eserlerini okuyucuların beğenisine sunan yazarlar, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile bir araya geldi.

Başkan Atay, Efeler Belediyesi Kültür Yayınları'ndan edebiyat dünyasına kazandırılan kitapların yazarlarıyla buluştu.

Yazarlar; Halil Uzel, Hamdi Tuncer ve Ahmet Zeki Muslu, belediyenin toplantı salonunda ağırlandı. Toplantıda, Karikatürist, Psikolojik Danışman ve Yazar Hasan Efe ile Kütüphaneci – Yazar Recai Şeyhoğlu konuk olarak yer aldı. Katılımcılar, yayınlanan ve yayınlanacak eserler hakkında Başkan Atay ile fikir alışverişinde bulundu ve böyle bir hizmeti kendilerine sundukları için teşekkür etti.

BAŞKAN ATAY: "KENTLERİ YARINA TAŞIYANLAR YAZARLARIDIR"

Yerel yönetimlerin en büyük sorumluluklarından birinin geleceğe kalıcı eserler bırakmak olduğunu belirten Başkan Atay, "Göreve gelir gelmez ilk gerçekleştirdiğim şeylerden biri, uzman yazar ve eğitimcilerden oluşan bir yayın kurulu oluşturmak oldu. Kentleri var eden, yarına taşıyan sanatçılardır, yazarlardır. Sorumluluklarımızdan biri de geleceğe kalabilecek eserler bırakabilmektir. Kitaplar da geleceğe kalan en önemli kültürel miraslarımızdır. Bir yandan kentimizde eğitim, sosyal ve ekonomik alanlarda çalışmalar yapıyor, bir yandan da çok köklü bir kültürel geçmişi ve birikimi olan kentimizde kültürel ve sanatsal etkinliklere destek veriyoruz" dedi.

Efeler Belediyesi Kültür Yayınları'nın Türkiye'nin her yerinden okuyucular, araştırmacılar ve yazarlar tarafından ilgi görmeye ve adından söz ettirmeye başladığını söyleyen Başkan Atay, "Kültür Yayınları bünyesinde şimdiye kadar toplam 18 kitap yayımladık. Edebiyattan, sanata; tarih araştırmalarından çeşitli derlemelere kadar birçok farklı alandaki çalışmayı gün yüzüne çıkardık. Yeni yayımladığımız 4 kitabımızın yazarları ile birlikteyiz. Ahmet Zeki Muslu'nun kaleme aldığı 'Kısa Kes Aydın Abası Olsun', Halil Uzel tarafından yazılan 'Karıncaların Şarkısı', Hamdi Tuncer'in 'Şimdi Bütün Kalbimle' ve hayatını kaybeden değerli öğretmenim Ali Rıza Ertan'ın 'Tedirgin Adam' adlı eserlerini bizler aracılığıyla okuyucularla buluşturdukları için teşekkür ediyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.