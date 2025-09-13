Edirne, Yaz Aylarında 250 Binden Fazla Ziyaretçi Ağırladı

Trakya'nın kadim kenti Edirne, 18 müzesiyle yaz aylarında 250 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinin izlerini taşıyan, Osmanlı'ya 100 yıla yakın başkentlik yapan şehirde, bu dönemlerden kalan binlerce eser farklı konseptlerdeki müzelerde sergileniyor.

Son dönemde açılan yeni müzeleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Edirne'de, Necmi İğe Evi Etnografya, Doğa, İzzet Erbay Teknoloji ve Hasan Ali Yücel Çocuk müzeleri gibi tematik yapılar da farklı ilgi alanlarına hitap ediyor.

Kentte Türk ve İslam Eserleri, Edirne, Balkan Tarihi, Selimiye Vakıf Eserleri, Fatih Sultan Mehmet, Necmi İğe Evi Etnografya, Edirne Kent, Hasan Ali Yücel Çocuk, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık, Milli Mücadele ve Lozan, İlhan Koman Heykel ve Resim, Osman İnci, Uzunköprü Kent, Keşan Kent, Ekmekçizade Kervansarayı, Balkan Üniversiteler Birliği ve İzzet Erbay Teknoloji ile Doğa Tarihi müzeleri yer alıyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, müzeler haziran ayında 86 bin 967, temmuzda 74 bin 501, ağustosta ise 95 bin 664 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, Edirne'nin, kültürel mirası ve zengin müze çeşitliliğiyle binlerce ziyaretçiyi kente çektiğini söyledi.

Soytürk, Edirne'nin sahip olduğu kültür mirası zenginliğinin müzelerine yansıdığını belirterek "Kentin farklı yerlerinde yapılan kazılarda ve yapılan araştırmalarda elde edilen arkeolojik ve etnografik eserler, müzelerimizde sergileniyor." dedi.

Soytürk, kentin en önemli müzelerinin başında Edirne Müzesi'nin geldiğini ifade etti.

Müzede farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan özel tarihi eserlerin sergilendiğini anlatan Soytürk, "Edirne Müzesi çok zengin bir yapıda. Biz aynı zamanda Edirne Müzesi'nin bahçesini de yaşayan, canlı ve birçok aktivitenin yapıldığı bir hale getirdik. Çocuklarımıza yönelik eğitim ve atölye çalışmaları var. Gelen gruplara yönelik özel çalışmalar var." diye konuştu.

Soytürk, Selimiye Camisi bahçesinde bulunan Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin de sahip olduğu eser zenginliğiyle ziyaretçilerin ilgi odağı olduğunu dile getirdi.

Müzeler tarihte yolculuğa çıkarıyor

Edirne'de benzeri olmayan özel müzelerin bulunduğuna dikkati çeken Soytürk, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyanın en eski geleneksel Türk evi olan Necmi İğe Konağı'nda Rumeli düğününü anlatıyoruz. Etnografik eserler, bilgilendirme panoları ve dijital videolar ile Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi ziyaretçilerine Rumeli düğünlerini adeta yaşatıyor.

En önemli müzelerimizden olan Trakya Üniversitesi bünyesindeki Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi de çok yoğun ziyaretçi alıyor. Osmanlı dönemindeki tıp eğitimi ve tedavi yöntemlerinin anlatıldığı müze güzelliğiyle ruha şifa dağıtıyor."

Kentteki en büyük tabya olan Hıdırlık Tabya'daki Balkan Tarihi Müzesi'nde de Balkan Savaşları, Edirne ve Edirne'den yolu geçen sultanların anlatıldığına değinen Soytürk, "Şükrü Paşa'nın Edirne savunması canlandırmalarla anlatılıyor. Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'ndeki müzeler ve diğer özel müzeler de çok önemli bir yer tutuyor." ifadelerini kullandı.

Soytürk, Edirne'ye gelen herkesin müzeleri ziyaret etmesi gerektiğini vurgulayarak "Edirne'ye gelen ziyaretçiler müzelerimizi gezmek için en az 2 günlerini ayırmalılar. Müzelerimizdeki sergileme çalışmaları ve farklı etkinliklerle bu yerleri yerli ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.