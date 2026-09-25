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Edirne Valisi Sezer, öğrencilere açılacak eski Tekel binalarını inceledi

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Edirne Valisi Sezer, öğrencilere açılacak eski Tekel binalarını inceledi
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Lisesi bünyesindeki eski Tekel binalarında sürdürülen restorasyon çalışmalarını inceledi. Pansiyon, yemekhane ve kütüphane olarak kullanılacak bloklardaki çalışmalar tamamlanınca binalar öğrencilere sunulacak.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Lisesi bünyesindeki eski Tekel binalarında sürdürülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, restorasyon çalışmalarında sona gelinen, pansiyon, yemekhane ve kütüphane olarak kullanılacak bloklarda incelemelerde bulundu.

Restorasyon ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından binalar öğrencilerin hizmetine sunulacak.

Kaynak: AA
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