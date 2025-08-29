Edirne'nin Terziler Çarşısı Restorasyona Kavuşuyor

Edirne'de "Dar Çarşı" olarak da bilinen Terziler Çarşısı'nın restorasyonuna başlandı.

Vali Yunus Sezer, çarşıyı gezerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı, esnafa çalışmalar süresince destek sözü verdi.

Sezer, AA muhabirine, Türkiye'nin en nostaljik çarşılarından biri olabilecek alanı tarihi hüviyetine ve misyonuna kavuşturmak için restorasyon çalışması başlattıklarını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteklediği çalışmanın Edirne Valiliği Çevre Vakfınca yürütüldüğünü belirten Sezer, şunları dile getirdi:

"Burada 40 yapımız var, 39'u tescilli. Bu, büyük bir rakam ve burası Saraçlar Caddesi'nin hemen arka tarafında olduğu için bağlantılı bir şekilde restore ettiriyoruz. Burası önemli bir turizm aksı haline gelecek, binalar eski nostaljik yapısına kavuşacak. Buradaki esnafımıza bir sözümüz vardı. Bu sözümüzü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mıza söyledik. O da sağ olsun, destekledi. İnşallah 2 ay içerisinde tamamlayarak kış başlamadan burayı eski tarihi güzel günlerine kavuşturmuş olacağız. Hayırlı olsun."

Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu ve Trakya Elektrik Dağıtım AŞ İl Müdürü Umut Bozdağ da eşlik etti.