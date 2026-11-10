Edirne'de Makedonya Kule Müzesi temmuzdan bu yana 22 bin ziyaretçi ağırladı

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Roma İmparatoru Hadrianus döneminde inşa edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilerek müzeye dönüştürülen Makedonya (Makedon) Kule Müzesi, temmuz ayında ziyarete açılmasından bu yana 22 bin turisti ağırladı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, İl Genel Meclisi toplantısında kentteki turizm faaliyetleri, yatırımlar ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 81 il arasında en fazla yatırımı Edirne'ye yaptığını belirten Soytürk, oluşturulan yeni turizm destinasyonlarıyla kente gelen ziyaretçi sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kentin tarihi ve kültürel mirasının turizm açısından önemli bir potansiyel taşıdığını ifade eden Soytürk, restorasyonu tamamlanarak temmuz ayında ziyarete açılan kule müzesinin yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

Soytürk, kulenin farklı medeniyetlerin izlerini bir arada sunduğunu belirterek, "Makedonya Kulesi yeniden ihya edildi. İçerisinde bu topraklarda yaşamış Traklar, Roma, Doğu Roma, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri anlatılıyor. Kule, açıldığı günden bugüne 22 bin ziyaretçi ağırladı. Ziyaretçiler arasında yabancı turistlerin çoğunlukta olması turizm açısından sevindirici." diye konuştu.

"Kule, arkeolojik alanıyla farklı bir kimliğe sahip"

Soytürk, Makedonya Kulesi'nin mimari yapısı ve seyir terası dolayısıyla İstanbul'daki Galata Kulesi'ne benzetildiğini ancak çevresindeki arkeolojik alan sayesinde ziyaretçilere farklı bir deneyim sunduğunu anlattı.

Kulenin yalnızca seyir noktası değil, aynı zamanda kentin farklı tarihsel dönemlerine ait kalıntıların görülebildiği bir müze olduğunu vurgulayan Soytürk, şunları kaydetti:

"Özellikle seyir terasımızı gezmenizi tavsiye ederiz. Kültür ve Turizm Bakanı'mız Sayın Mehmet Nuri Ersoy geldiğinde de Galata Kulesi'ne benzerliği konusu gündeme geldi. Bizim kulemiz biraz daha farklı. Arka kısmında arkeolojik alan bulunuyor. Burada farklı medeniyetlere ait unsurları görebiliyorsunuz. Doğu Roma dönemine ait şapel, seramik ve çini fırınları, duvar kalıntıları ve geç dönem buzhanesi bulunuyor. Kule, arkasındaki arkeolojik alanla birlikte diğerlerinden farklı bir kimliğe sahip."

Soytürk, Girit'te bulunan Roma İmparatoru Hadrianus heykelinin replikasının da müzede sergilendiğini belirtti.

Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da kulenin müze olarak yeniden turizme kazandırılmasının kent açısından önemli olduğunu belirterek, yeni destinasyonların Edirne'nin ziyaretçi potansiyeline katkı sağladığını ifade etti.

Edirne'nin Roma döneminden günümüze ulaşan mirası

Roma İmparatoru Hadrianus döneminde, milattan sonra 117-138 yılları arasında inşa edilen Makedon Kulesi, Edirne'nin antik surlarından bugüne ulaşan tek kule olma özelliğini taşıyor.

1867 yılında dönemin Edirne Valisi Hacı İzzet Paşa tarafından üzerine ahşap katlar eklenerek saat yerleştirilen yapı, uzun yıllar "Saat Kulesi" olarak kullanıldı.

Bir dönem yangın gözetleme kulesi olarak da hizmet veren tarihi yapı, 1953 yılındaki depremde ağır hasar gördü. Depremin ardından üst bölümü yıkılan kule, 1990'lı yıllarda restore edildi.

Çevresinde 2002-2003 yıllarında arkeolojik kazılar gerçekleştirilen kule, Kültür ve Turizm Bakanlığının son restorasyon ve müzeleştirme çalışmalarının ardından temmuz ayında yeniden ziyarete açıldı.

Kaynak: AA