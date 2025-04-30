Edirne'de Lise Öğrencilerinden Senfonik Rock Konseri

Edirne'de lise öğrencileri, senfonik rock türünde verdikleri ilk konserde izleyicilerin büyük beğenisini aldı.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserin ilk bölümünde Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesinin öğrenci rock grupları sahneye çıktı.

Konserin ikinci bölümünde ise şef Ümit Çavuş yönetimindeki Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Üflemeli Orkestrası ile müzik öğretmeni yönetimindeki lise orkestrası birlikte sahne alarak senfonik rock eserler seslendirdi.

Barış Manço ve Cem Karaca gibi sanatçıların eserlerinin yanı sıra bugünden senfonik düzenlemelerle hazırlanan parçalar izleyenlerin beğenisini kazandı.

Konser sonunda salonu dolduran izleyiciler öğrencileri ayakta alkışladı.

Lisede görevli Müzik Öğretmeni Fırat Özbay, AA muhabirine, okulun 90 kişilik koro ve 20 öğrencilik orkestrası ile Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarının 25 kişilik üflemeli orkestrasından oluşan topluluğun 1 yıllık çalışmalarını sahnede sergilediğini söyledi.

Öğrencilerin müziğe büyük ilgi duyduğunu belirten Özbay, "10 yıldır aynı okulda görev yapıyorum. 3 müzik grubumuz var, her yıl yenilerini kuruyoruz. Bu konser, bir lise orkestrası tarafından verilen ilk senfonik rock konseri oldu. Öğrencilerimiz sahnede sanatlarıyla var oldu." ifadelerini kullandı.