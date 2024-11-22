Edirne'de Klasik Akşamlar Konseri Düzenlendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Klasik Akşamlar' konserinde Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sahne aldı. Gökçe Bahar Ercan'ın yönettiği topluluk, çeşitli makamlarla eserler seslendirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Klasik akşamlar" konseri verildi.
Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında düzenlenen konserde Topluluğun Müdürü Gökçe Bahar Ercan ile solist Halil Erseven sahne aldı.
Konserde suzidil, acemaşiran ve muayyen kürdi makamlarında eserler seslendirildi.