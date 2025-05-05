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Edirne'de Kakava Şenlikleri Coşkuyla Kutlandı

Edirne'de Kakava Şenlikleri Coşkuyla Kutlandı
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UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, Edirne'de renkli görüntülerle kutlandı. Binin üzerinde insanın katıldığı etkinlikte, ünlü Roman sanatçı Kobra Murat konser verdi.

Edirne'de kakava coşkusu

Edirne'de renkli görüntüler

EDİRNE - UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri çerçevesinde Edirne'de geleneksel Kakava ateşi yakıldı. Sarayiçi'nde düzenlenen etkinliklerde binlerce kişi baharın gelişini kutlarken, sahne alan ünlü Roman sanatçı Kobra Murat, verdiği konserle şenliğe renk kattı.

Edirne'de Sarayiçi meydanını dolduran kalabalık büyük bir heyecanla Kakava ateşinin yakılmasını bekledi. Yakılan geleneksel ateşin etrafında toplanan vatandaşlar, Kakava ritüellerini yaşatmak adına ateşin üstünden atlayarak baharın ve bereketin gelişini kutladı.

Coşkunun zirveye ulaştığı an ise sahneye Kobra Murat'ın çıkmasıyla yaşandı. Renkli kostümü ve enerjik sahne performansıyla dikkat çeken sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere katılan binlerce kişi müziğe eşlik etti, sahne önünde dans edip eğlendi.

Aileleriyle birlikte şenlik alanına gelen vatandaşlar Kakava'nın ruhunu doyasıya yaşarken, günün ilerleyen saatlerine kadar eğlence devam etti.

Kakava Şenlikleri, 6 Mayıs sabahı Tunca Nehri kenarında yapılacak geleneksel dilek ritüeli ve Hıdırellez dileği ile sona erecek.

Vatandaşlarda kakava şenliklerine katıldıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - Kültür Sanat
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