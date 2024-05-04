Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Kakava-Hıdrellez Şenlikleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de her yıl düzenlenen Kakava-Hıdrellez Şenlikleri, dans gösterileri, müzik performansları ve renkli kutlamalarla başladı. Yerli ve yabancı turistlerin katıldığı etkinliklerde Kakava ateşi de yakılacak.

Edirne'de, baharın habercisi olarak kabul edilen ve Romanların renkli kutlamalarına sahne olan Kakava- Hıdrellez Şenlikleri yapılıyor.

Edirne Belediyesince her yıl 4-5 Mayıs tarihlerinde düzenlenen kutlamalar, bu yıl bir gün önce başladı.

Tunca Nehri'nin iki koldan çevrelediği Sarayiçi'nde gerçekleştirilen kutlamalarda dans gösterileri sunuldu, ritim grubu ve Roman müzik topluluğu performans sergiledi.

Yerli ve yabancı pek çok turistin katıldığı kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

Kocaeli'den gelen Pelin Efendioğlu, AA muhabirine, şenlikleri çok eğlenceli bulduğunu söyledi.

Kutlamalara ilk kez geldiğini belirten Efendioğlu, "Çok güzel bir ortam var. Yarın da Kakava ateşi yanacak. Güzel bir hafta sonu geçiriyoruz." dedi.

İstanbul'dan gelen Onur Korman da şenliklere katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kakava ateşi yarın yanacak

Etkinlikler ikinci gün de Sarayiçi'nde devam edecek.

Protokol üyeleri, kortej eşliğinde 15.30'da kutlama alanına gelecek. Edirne Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Çeribaşı Fikri Ocak'ın konuşmalarının ardından Kakava ateşi yakılacak.

6 Mayıs Pazartesi sabaha karşı Kakava ritüeli icra edilecek.

Tunca Nehri'ne dilek atma etkinliğiyle devam edecek kutlamalar, Saraçlar Caddesi'ndeki dans ve müzik performanslarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Hıdrellez Edirne Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Real Madrid Cadiz maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Cadiz maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Real Madrid Cadiz maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! R.Madrid Cadiz maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Real Madrid Cadiz maçı CANLI izle! 4 Mayıs R.Madrid Cadiz maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 4-5 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 4-5 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! 5 Mayıs Pazar 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 5 Mayıs burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (REAL MADRİD-CADİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Mayıs günün maçları nereden izlenir? Vanspor çekildi mi neden çekildi? Vanspor - Bursaspor maçında ne oldu? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title