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Edirne’de gazilere vefa, vatandaşlara ikram

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Edirne’de gazilere vefa, vatandaşlara ikram
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Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca Gaziler Günü etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlara pilav-ayran ve helva dağıtıldı.

Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca Gaziler Günü etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlara pilav-ayran ve helva dağıtıldı. Gazilerle birlikte pilav dağıtımına katılan Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, her cuma düzenlenen hayrın bu hafta gaziler için yapıldığını söyledi.

Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Gaziler Günü dolayısıyla vatandaşlara pilav-ayran ve helva ikram edildi. Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı da gazilerle birlikte vatandaşlara ikramda bulundu. Cuma namazının ardından Gülşen-i Aşık Efendi Dergahı'nın bahçesinde düzenlenen programda hayatını kaybetmiş gaziler için dua edildi.

Duanın ardından vatandaşlara pilav, tatlı ve ayran ikram edildi. Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen bu anlamlı etkinlikte hayatını kaybeden gazileri rahmet ve minnetle andıklarını söyleyen Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, hayatta olan gazilere minnetlerini sundu.

Daha önce akıncılar için uygulanan savaş dönüşlerinde ve savaşa gidişlerinde verilen helvayı bu sefer hem vatandaşlara tattırmak hem de beraber bu ortak duyguyu paylaşmak için bir araya geldiklerini belirten Büyüknalçacı, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Dayanışma ve birlik mesajı veren program toplumun her kesiminden yoğun ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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