Edirne'de Evliya Çelebi'nin İzinde Sergisi Açıldı

Edirne'de Evliya Çelebi'nin İzinde Sergisi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde tasvir ettiği eserler ve yerlerin resmedildiği sergi halka açıldı. 'Evliya Çelebi'nin İzinde' projesi kapsamında hazırlanan sergi, Trakya, Rumeli ve Balkanlar güzergahlarını içeriyor.

Edirne'de, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde tasvir ettiği eserlerin ve yerlerin resmedildiği sergi sanatseverlerle buluştu.

Devecihan Kültür Merkezi'nde açılan sergi, Tuzla Halk Eğitim Merkezi ile Kadıköy Bostancı Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa yürüttüğü "Evliya Çelebi'nin İzinde" Projesi kapsamında hazırlandı.

Projenin ilk rotası olan "Trakya, Rumeli ve Balkanlar"a ait güzergahların resmedildiği sergide, halk eğitim merkezlerinde görevli usta öğreticilerle kursiyerlerin çalışmaları yer alıyor.

Serginin açılış töreninde konuşan Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Evliya Çelebi'nin, Osmanlı döneminin en önemli seyyahlarından biri olduğunu söyledi.

Çelebi'nin Edirne ve Balkanlar'da yaptığı gezilerle döneme ışık tuttuğunu belirten Soytürk, "Evliya Çelebi, bizim kültürel mirasımızı en doğru aktaranlardan biri. Gezdiği yerleri ayrıntılı şekilde anlatarak tanınmasını sağlamıştır." dedi.

Tuzla Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cihan Bingöl de projeyle Evliya Çelebi'nin tasvir ettiği yerleri resimlerle anlatmayı hedeflediklerini söyledi.

Yaklaşık bir yıl süren çalışmanın sonunda sergiyi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Bingöl, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kadıköy Bostancı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hülya Narsap ise serginin, Evliya Çelebi'nin yeniden hatırlanması ve gezi rotasının tanıtılması açısından anlam taşıdığını ifade etti.

Sergi hafta boyunca gezilebilecek.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Kültür Sanat
İsrail Başbakanı Netanyahu: Harekete geçiyoruz, Tahran'ı boşaltın

Netanyahu'dan bölgeyi cehenneme çevirecek tehdit
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğünü sağladık

Savaşın seyrini değiştirecek sözler: Artık hava üstünlüğü bizde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye rol üstlenmeye hazır

Savaş devam ederken Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a önemli teklif
İsrail ile çetin bir savaşa giren İran'ın sırtını yasladığı ülke: Bize söz verdiler

İşte İsrail ile çetin bir savaşa giren İran'ın sırtını yasladığı ülke
İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bu yöntemle delmişler

İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bakın nasıl delmişler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe yeni kalecisini ezeli rakibinden alıyor

Livakovic gidiyor! Yerine ezeli rakipten kaleci gelecek
Çuval çuval para verecekler! Al Hilal'den Osimhen'e yeni teklif

Osimhen'e eşi benzeri görülmemiş bir teklif yapılacak
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
İsrail, Gazze'deki bazı birliklerini 2 ülke sınırına yolladı

Bazı birlikleri Gazze'den çekip 2 ülke sınırına yolladı
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar

İntihar eden polisin evindeki cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
Fenerbahçe, Rus futbolcunun ailesini İstanbul'a getirdi

Fenerbahçe, Rus futbolcunun ailesini İstanbul'a getirdi
İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi

İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.