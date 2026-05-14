Edirne'de Engelliler Haftası kutlamalarında renkli görüntüler oluştu

Edirne'de Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen törenin ardından Saraçlar Caddesi'nde kortej eşliğinde yürüyüş yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Heykeli önünde tören düzenlendi. Çelenk sunumuyla başlayan tören, bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Daha sonra Edirne Gençlik ve Engellileri Destekleme Derneği Başkanı Erol Adem Düzkes ve Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu birer konuşma yaptı.

Engelliler Haftası'nın yalnızca bir anma haftası olmadığını belirten Düzkes, "Bizler, toplumun bakıma muhtaç veya acınacak kesimi değiliz. Bizler, hayatın her alanında var olan, üreten ve söz sahibi olan özneleriyiz. Bugün hem ulusal düzeyde hem de serhat şehrimiz Edirne'de hala aşamadığımız temel sorunlar vardır. Kaldırımlar, toplu taşıma ve kamusal alanlar hala tam anlamıyla kapsayıcı değil" ifadelerine yer verdi.

Törende konuşan Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, engelliliğin yalnızca bireyin taşıdığı bir özellik değil, toplum olarak ortak sorumluluk gerektiren bir konu olduğunu söyledi.

Tohumcu, "Bugün burada toplanmamızın asıl amacı, bu sorumluluğun bilinciyle hareket ederek farkındalık oluşturmak, empati kurmak ve hep birlikte daha kapsayıcı bir toplum inşa etme kararlılığımızı ortaya koymaktır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın engelli bireylerin toplum hayatına tam ve etkin katılmalarını sağlamak, fırsat eşitliğini güçlendirmek ve insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmeleri için detaylı politikalar yürüttüğünü belirten Tohumcu, yerelde de bu politikaları hayata geçirmek adına büyük gayret içerisinde olduklarını ifade etti.

Katılımcılar, buradaki törenin ardından Saraçlar Caddesi'nde oluşturdukları kortej ile farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı