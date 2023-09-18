Edirne'de Ahilik Haftası Kutlamaları Gerçekleştirildi

Edirne'de düzenlenen 36. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında şet kuşanma töreni düzenlendi. Törende konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Ahilik Teşkilatı'nın meslek etikleri ve kurallarını belirlediğini vurguladı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise usta-çırak ilişkisinin ahilik geleneğinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Edirne'de 36. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında şet kuşanma töreni düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende anıta çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, tarihi 850 yıl öncesine dayanan Ahilik Teşkilatı'nın günümüzdeki meslek etikleri ve kurallarını belirlediğini dile getirdi.

Esnafın doğru kurallar ile üretim yapması gerektiğinin altını çizen Sezer, "Bizler vakıf ve esnaf medeniyetiyiz. Esnafın doğru kurallar üzerinde üretim yapması ve bunu geleceğe taşıması kolay değildir. Bizlere düşen yıllar geçse de ecdadın ortaya koyduğu medeniyet anlayışını bugün de aynı taşlar üzerinde yeniden inşa etmektir. Esnaf odalarımızın yapması gereken yeni yüzyılla bu alışkanlık ve geleneği birleştirmesi ve geleceğe taşımasıdır. Medeniyetlerin kurulması kolay değildir. Bizlerin de mirasçıları olarak bunlara sahip çıkmamız çok önemli." diye konuştu.

Edirne'ye özgü mesleklerin yaşatılmasının önemine vurgu yapan Sezer, 36. yılı kutlanan Ahilik Haftası'nın esnafa hayırlı olması temennisinde bulundu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da usta - çırak ilişkisinin ahilik geleneğinde önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Mesleklerin niteliklerinin ustadan kalfaya aktarılarak geleceğe taşındığını söyleyen Gürkan, "36 yıldır ülkemizde yeniden canlandırılan Ahilik geleneği, usta çırak ilişkisinin, birbirine el vermenin, birbirinden el almanın en önemli özelliklerinden birisi. Tabi ki hangi sanat, hangi zanaat, hangi meslek olursa olsun, sadece okullarda verilen akademik bilgiyle öğrenilmesi mümkün değil. Türk milletinin en bariz, en belirgin özelliklerinden birisi olan ustanın yanında yetişme, ustadan el alma ve geleneği devam ettirerek, ardından gelecek çırağına, kalfana bu mesleği devretme, bizim en güzel ve geleceğe taşınacak en iyi örneklerimizden, özelliklerimizden birisi." dedi.

Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz de ekonominin en önemli yapıtaşları olan esnaf ve sanatkarların, tarih boyunca çok önemli etkileri olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Sezer, Gürkan ve Cingöz yılın Ahisi seçilen Erdoğan Bulut'a (73) üzerinde "ahlak, adalet, devlet, akıl, ahilik" yazılı kuşağı takdim ederek, beline bağladı.

Yılın kalfası Süleyman Ocak ve yılın çırağı Ardahan Kurşun'a da plaket verildi.

Törene CHP Milletvekilleri Ediz Ün ve Baran Yazgan, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve esnaf katıldı.