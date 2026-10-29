Edirne'de 24 Balkan ressamının 40 eserlik sergisi törenle açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Edirne Valiliği ve Trakya Üniversitesi (TÜ) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Balkan Ressamları Sanat Buluşması kapsamında sanatçıların eserlerinden oluşan sergi açıldı.

Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Almanya, Azerbaycan, Kosova, Karadağ, Arnavutluk, Sırbistan, Hırvatistan'dan katılan 24 ressam, kentin tarihi ve kültürel mekanlarını resmetti.

Sanatçıların oluşturduğu 40 eserin yer aldığı sergi, Balkan Kongre Merkezi fuaye alanında düzenlenen törenle açıldı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, burada yaptığı konuşmada, Balkanlar'da eğitim, sağlık ve kültürde kurdukları kardeşlik köprülerinin sanat kısmında buluştuklarını söyledi.

Balkan coğrafyasının en başarılı ressamlarının yaklaşık 10 gündür kentin sanat eserlerini resmettiğini belirten Hatipler, "Yaptıkları resimlerde aslında onların gözlerinden Edirne'yi görmeyeceksiniz, onların gönüllerinden Edirne'yi göreceksiniz." dedi.

Kosova'dan gelen Türk şair ve ressam Ethem Baymak da Edirne ile kurdukları kardeşlik bağını sürdürdüklerini ve sanat alanında etkinlikler yapmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Hatipler'in ressamlara belgelerini takdim etmesinin ardından sergi gezildi.

Balkan ressamları sergisi hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

Sergiyi, Edirne Vali Vekili Önder Coşğun, Edirne Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alican Gümüş, kurum müdürleri, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, Balkanlar'dan misafirler, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler gezdi.

Kaynak: AA