Aşçılık mezunu kızı fırıncı babanın en büyük destekçisi oldu

Karabük'te yaşayan Ecrin Hülya Yüksel, aşçılık lisesinden mezun olduktan sonra baba mesleği fırıncılığa yöneldi.

Yahya Kemal Beyatlı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık Bölümü mezunu olan 21 yaşındaki Yüksel, 40 yıldır fırıncılık yapan babasına destek olmak istedi.

Babasının fırınında yaklaşık 4 yıl önce çalışmaya başlayan Yüksel, ramazanda pideye "tırnak" atmaktan ekmek dizmeye, servisten tezgahtarlığa kadar her alanda görev alarak babasının en büyük destekçisi oldu.

"Kadının elinin değdiği her yer güzelleşiyor"

Ecrin Hülya Yüksel, AA muhabirine, yaklaşık 4 yıl önce aşçılık lisesinden mezun olduktan sonra fırıncı babasının yanında çalışmaya karar verdiğini söyledi.

Fırında her alanda çalıştığını belirten Yüksel, şöyle devam etti:

"Ramazanda 7/24 buradayız, çalışıyoruz. Pideye 'tırnak' atıyorum, ekmek salıyorum, diziyorum, servise çıkıyorum. Yani nerede eleman eksikliği varsa orayı tamamlıyorum. Babama yardımcı oluyorum. 4-5 senedir buradayım. Neredeyse usta seviyesine geldim. Başka kadınlara da örnek oluyorum. Burada beni görenler şaşırıyor. Üstelik akşamları müşterilerimiz gelir, beni izler çünkü bir kadının pideye tırnak vurması pek de göze alışık bir şey değil."

Yüksel, kadın elinin değdiği her yerin güzelleştiğini dile getirerek, "Kadınlar her yerde var olabiliyor." dedi.

Fırıncılığın zor bir meslek olduğunu anlatan Yüksel, "Gece 1'de işimiz başlıyor, gündüz 1'e kadar. Bu normal günlerde, ramazanda 24 saat açığız. Tabii zor yanları var, çoğunlukla erkeklerin çalıştığı yerdeyim. Fırında tek kadınım. Babadan bana geçen bir meslek. Babam da 40 senedir fırıncılık yapıyor. İşimi severek yapıyorum. Fırıncılığı kadınlara tavsiye ederim." diye konuştu.

Yüksel, 4 kız kardeş olduklarını belirterek, ablalarının da fırında çalıştığını ancak evlendikleri için kendisinin tek kaldığını kaydetti.

Ramazanda saat 08.00'de geldiğini belirten Yüksel, "Akşam daha yoğun oluyor, saat 4-5 sıraları. İftara kadar çok yoğun oluyor. İçeriden çıkıp sonra tezgaha geçiyorum. Tezgaha teyzem geliyor, teyzeme yardımcı oluyorum. Ramazan dışında saat 07.30'da geliyoruz, daha erken başlıyor. Ekmek siparişlerimiz oluyor, siparişlerimizi hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.